Арестован помощник капитана. После ЧП на море

Третий помощник капитана российского траулера «Амур» арестован береговой охраной японского города Момбэцу по делу о столкновении с японской шхуной, в результате которого погибли трое местных рыбаков. Об этом сообщили 7 июня в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

В береговой охране Момбэцу подтвердили эти сведения, добавив, что арест 38-летнего Павла Добрянского был произведен в 9.46 по местному времени (3.46 по московскому).

Изначально японское агентство Киодо сообщило об аресте штурмана российского судна, однако затем скорректировало информацию. Третьего помощника капитана, несшего вахту в момент инцидента, арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве, ему вменяется в вину столкновение со шхуной, повлекшее за собой смерть японских рыбаков.

8 июня из Саппоро в Момбэцу приедет нанятый судовладельцем адвокат.

2 июня окружной суд города Асахикава постановил задержать судно «Амур» для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.

Инцидент произошел 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на борту японской рыболовной шхуны «Хокко-мару-8», погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизни нет. «Амур» принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.

(ТАСС).