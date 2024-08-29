Четверг, 29 августа, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Архитектура образования: какой ей быть? Ответы на этот вопрос искали участники августовских педсоветов

Фото администрации Ясновского сельского округа.

Накануне нового учебного года, по традиции, во всех муниципалитетах области прошли учительские конференции. Подведя итоги года минувшего, педагоги проанализировали проблемы и обозначили новые задачи.

Более 500 профильных специалистов стали участниками аналогичного профессионального события в областном масштабе. Сверить курс на старте учебного года им помогли дискуссионные площадки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, знакомство с передовыми авторскими идеями и методиками. Все это (в том числе и марафон «Живая практика») было организовано региональным институтом развития образования.

Два дня учителя-предметники делились знаниями, проводили мастер-классы по химии, информатике, история, русскому языку и литературе. Акценты были сделаны на применение нового оборудования и искусственного интеллекта в обучении, на современные подходы к преподаванию дисциплин и анализ разностильных текстов в письменных заданиях для выпускников по ОГЭ и ЕГЭ.

Поскольку 2024-й – Год семьи в России, педагогическое сообщество ознакомили с курсом «Семьеведение». А ещё – настроили на участие во всероссийском конкурсе «Флагманы образования». Весь педагогическая профессия обязывает каждого специалиста быть на высоте задач и постоянно совершенствоваться.

Людмила Николаева.

Предыдущая статья
Навечно в памяти. Открытие площади Победы
Следующая статья
Десанту Победы посвящается
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ