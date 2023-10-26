Архитектурная шлифовка. Рекомендации специалистов помогут проектировщикам убрать шероховатости в расчётах

Новый внешний облик бывшего киноте­ат­ра «Комсомолец» уже стал привычной частью ландшафта областного центра. Теперь там расположится новая сцена Чехов-центра.

Внутри здания идёт реконструкция, руководство островного театра не сомневается, что зрителям всё понравится. Не менее важно и преображение территории перед новым храмом Мельпомены.

Недавно на градостроительном совете Южно-Сахалинска рассмотрели эскизы строительства здесь кафе и летней театральной площадки. Члены совета, ознакомившись с эскизами, рекомендовали проектировщикам пересмотреть архитектурное и стилистическое решение и подойти к будущим объектам комплексно. Это значит, что они должны образовывать единое целое со сквером и площадью перед зданием, существующими парковками и проездами, прилегающими территориями. Одним словом, в архитектурном плане здесь всё должно быть органично и в то же время неповторимо.

Помимо преображения существующего уже здания и территории возле него эксперты обсудили два варианта застройки территории в южной части областной столицы, там, где пересекаются две магистрали – улица Ленина и проспект Мира. Эскизы вызвали много вопросов у членов совета, что не удивительно – ведь речь идет о строительстве жилья разной этажности, детских садов и парковок рядом с ним. Здесь не должно быть каких-то недочётов, отметил главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов. А участок, где предполагают начать строительство нового жилого комплекса, сложный. Он находится между двух главных магистралей, вместе с тем это въезд в областной центр.

Исходя из этого, члены совета – а входят туда ведущие архитекторы города и области, представители строительных организаций, городского департамента архитектуры и градостроительства и других подразделений мэрии – рекомендовали дополнительно продумать внешний облик фасадов зданий, пересмотреть схему организации дорожного движения внутри комплекса, расширить функционал первых этажей коммерческой недвижимости.

Все эти предложения и замечания проектировщики обязательно учтут. Образно говоря, это будет подобно дополнительной шлифовке алмаза, после которой он превращается в сияющий бриллиант.

Сергей РЯБОВ.