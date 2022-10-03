«Архив у микрофона». В эфире зазвучат голоса истории

Для ознакомления широкой аудитории с историей региона в юбилейный для Сахалинской области год ассоциация архивистов запускает проект «Архив у микрофона».

Островитяне смогут погрузиться в атмосферу советского периода, услышать от первого лица рассказы о жизни и трудовой деятельности земляков – участников развития территории.

В рамках проекта проводится оцифровка аудиозаписей 1950 – 1980-х годов из фондов островных архивов. В них – рассказы старожилов Александровска-Сахалинского о каторжанах, интервью с сахалинскими врачами, в том числе с главным хирургом области Альфредом Егоровым, записи голосов космонавтов, посещавших Сахалин, выступления ветеранов Великой Отечественной войны и многое другое.

Запланированы радиовыпуски лекций об истории развития ведущих отраслей региона с использованием оцифрованных архивных фонодокументов. Кроме того, архивный фонд области пополнит коллекция воспоминаний «Мой Сахалин». Заслуженные работники региона расскажут о своем детстве, юности, трудовых буднях и достижениях.

Проект реализуется на средства гранта губернатора в сфере культуры и искусства при поддержке министерства культуры и архивного дела области. Его организаторы – Государственный исторический архив области и муниципальные архивы Анивского, Корсаковского, Холмского, Долинского и Южно-Сахалинского городских округов.

Екатерина Дейнеко.