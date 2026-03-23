Армейская высокоточная стрельба признана видом спорта в России

Один из видов снайперской винтовки.

Снайперское искусство — одно из направлений подготовки курсантов Центра «ВОИН», которое реализуется совместно со специалистами Федерации боевого снайпинга России.

Согласно приказу министерства спорта Российской Федерации № 120 от 24.02.2026 г., дисциплина «Армейская высокоточная стрельба» теперь официально включена во Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин.

Напомним, в мае 2025 года Центр «ВОИН» и Федерация боевого снайпинга России заключили соглашение о сотрудничестве на полях фестиваля «Россия — Моя история. ПОБЕДА» на ВДНХ. Среди целей подписания соглашения – совместное развитие снайперского искусства, стрельбы на дальние дистанции, а также гражданского и военно-патриотического воспитания, военно-спортивной подготовки детей и молодёжи.

Также направление «снайпинг» включено в перечень образовательных программ Центра «ВОИН».

Кроме того, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время прошлогоднего визита в хабаровское отделение Центра «ВОИН» отметил, что накопленный опыт по снайпингу уже применяется в филиалах Центра «ВОИН». По его словам, бойцы бригады тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обучают этой дисциплине инструкторов Центра, передают соответствующий опыт и знания.

 

