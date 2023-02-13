Аромат из далекого детства. Сами коптим рыбу и мясо

Немудреная, но надежная конструкция, качественное сырье и полчаса времени – вот слагаемые успеха в приготовлении копченых вкусняшек.

Чудо-рыба терпуг. Горячего копчения. Тушка перевязана веревочкой, и, чтобы добраться до нежного мяса, нужно эти завязочки удалить, а потом раскрыть ароматную рыбью тушку на две половинки, как книгу, и вот он, фантастический деликатес!

Отец покупал таких терпугов к праздникам, например, к Новому году. Запах копчености сразу же распространялся по всей квартире. Копченая рыбка и добрый ломоть черного хлеба – ничего больше и не требуется, отличная закуска!

Мысли об этом возникли при случайном посещении магазина, специализирующегося на товарах для туристов, охотников, рыболовов и просто любителей отдыха на лоне природы. В укромном уголке, среди прочих товаров, взгляд наткнулся на скромную упаковку с не менее скромным ценником – всего-то около двух тысяч. Коптильня. Отечественного производителя. Представляет из себя ящик из нержавеющей стали с плотно закрывающейся, а точнее, задвигающейся крышкой.

К ящику прилагаются решетки с ножками и поддоны с ручками, в которые должна собираться жидкость, капающая в процессе копчения продукта. Чтобы не попала на щепки, тлеющие на самом дне конструкции. Вот, собственно, и все. Я сразу сделал свой выбор. Меня порадовало, что изделие изготовлено из стали толщиной полтора миллиметра. Долго послужит! Отдельно докупил в том же магазине два вида щепы в заводских упаковках: ольховой и вишневой. Интересно же узнать на практике, в чем разница.

В новогодние каникулы была возможность опробовать изделие и приготовить кое-что вкусненькое к праздничному столу. Принцип действия такой коптильни во многом похож на работу духовки и пароварки, но еще и с опцией копчения. Для полноценной работы требуется внешний источник тепла – небольшой костерок. Я установил ящик на четыре кирпича, заранее подготовил сырье. Тушку терпуга средних размеров разморозил, удалил все лишнее – голову, плавники, внутренности. Изнутри и снаружи натер обычной мелкой солью. Внутрь положил листик лаврушки. Затем обвязал тушку подходящим льняным шпагатом, чтобы не теряла форму.

Некоторое время погрел пустую коптильню на костерке, затем высыпал на дно неполную пригоршню магазинных щепок и немного снега. Он будет таять, вода будет испаряться и создаст эффект пароварки.

Над щепками устанавливаем решетку на ножках, на нее поддон, затем вторую решетку и на нее рыбу. Так устроена двухъярусная коптильня. Сверху надвигаем крышку, и далее остается лишь подкладывать дровишки и контролировать время готовки. По моему опыту, для рыбы достаточно 30 минут.

Коптильня открывает широкое поле для экспериментов: можно коптить и курицу, и мясо, и даже… фрукты. Сам я пока фруктовый десерт не пробовал, но, говорят, вкусно.

Владимир СЛАВИН.

P. S.

Есть важные нюансы, которые желательно учесть. Не следует перебарщивать с количеством щепы. Она нужна лишь для придания аромата продукту, готовящемуся на пару. Можно использовать и самостоятельно заготовленную щепу, желательно из деревьев лиственных пород, а не хвойных. Береза не годится, поскольку склонна выделять деготь.

Продукт не подлежит долгому хранению, поэтому съедать его нужно в течение нескольких часов.