Ароматная магия «розового дерева». Любителям роскошных селфи желательно поторопиться: в Южно-Сахалинске завершается сезон цветения рододендронов!

Эти потрясающе красивые кустарники представлены в областном центре множеством сортов. Белые, сиреневые, багрово-красные и лимонно-желтые, крупные цветки, одиночные и собранные в целые букеты, добавляют ярких пятен в общую городскую палитру. Радуют глаз и привлекают внимание горожан и гостей города.

В центре города места произрастания рододендронов хорошо известны: по Коммунистическому проспекту эти растения использованы для оформления богатых клумб у «старого» здания правительства области, аллеи с восточной стороны «Чехов-центра».

Пожалуй, самой роскошной коллекцией этих растений может похвастать областной краеведческий музей. Жаль только, что по понедельникам музей не работает и посетителей не пускают на территорию, нельзя полюбоваться этой красотой. Приходится запечатлевать волшебный краткий миг через прутья забора. Но и в таком ракурсе общая картина замечательная.

Впрочем, рододендроны можно встретить и в других уголках Южного, удаленных от центра. Например, на днях автору посчастливилось побывать и полюбоваться удивительным уголком, расположенным прямо на территории православного храма Святителя Николая Чудотворца, что на улице Больничной.

Нужно отдать должное мастерам ландшафтного дизайна и всем, кто ухаживает за посадками, увиденное производит сильное впечатление. Рододендроны со своими разно­цветными «вспышками» обрамлены менее яркими, но столь же чудесными сиренью, хостами и множеством других растений. Все выполнено со вкусом, гармонично и с большой любовью.

Растение в некотором роде родственник багульника и вереска, состоит в одном с ними семействе. В переводе с греческого «рододендрон» означает «розовое дерево». Но важно помнить, что любоваться этой красотой можно лишь под открытым небом. Некоторые сорта ядовиты, запах их цветков притягателен, но в букете на столе может навредить здоровью.

Владимир СЛАВИН.