Арсен ИСАГУЛОВ: «Мы отвечаем за жизнь, здоровье и безопасность граждан…»

Сегодня гость «Гостиной СовСаха» — начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Арсен Исагулов. Первый в истории сахалинец, возглавивший это ведомство и получивший генеральское звание.

Сахалин не отпускает

— Арсен Григорьевич, вы родились на Сахалине, но служба в органах МВД началась у вас на материке?

— Мне было три года, когда семья переехала в Ванино. Отец работал докером в порту, а мама в школе, учителем. Окончил десятилетку, отслужил в армии, получил высшее образование в Комсомольске-на-Амуре. Начинал службу оперативником в уголовном розыске. До сих пор вспоминаю об этом с теплотой. На мой взгляд, лучшей профессиональной школы для сотрудника правоохранительных органов и быть не может. Работа трудная, кропотливая, часто опасная, ни без этого. Но она дает главное — умение разбираться в людях, понимать их. Это мне очень пригодилось позже, когда я уже служил на руководящих должностях — в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске… А вот три года назад вернулся на свою малую родину.

— Как же встретил вас остров после долгой разлуки?

— Нормально встретил. И принял нормально. Вообще, не надо бояться что-то менять в своей жизни: работу, место проживания… В конечном счете, все от самого человека зависит, от его отношения к делу. Мне было легко находить с сотрудниками общий язык, ведь служба нас объединяет не только географически. У нас много общего. Мы одинаково переживаем за исход той или иной операции, за результат того или иного оперативно-розыскного мероприятия. И одинаково чувствуем удовлетворение от хорошо сделанной работы, когда зло наказано и торжествуют закон и справедливость.

— Обычно новый руководитель приводит (или привозит) с собой и новую команду ближайших помощников-управленцев. А вы?

— На Сахалин я приехал один. В любом регионе есть отличные работники, знающие и любящие свое дело. Надо только уметь их найти, понять, поддержать, а если надо, и обучить чему-то новому. На Сахалине, и в областном управлении, и в районных отделах, немало опытных сотрудников, настоящих профессионалов своего дела. Вот с ними и надо работать: помогать им, продвигать лучших из них на руководящие должности. Так что свою основную команду я создавал из сахалинцев.

Нелегко быть генералом

— Арсен Григорьевич, с чего начинается ваш рабочий день?

— С селекторного совещания, которое я провожу по каналу видеосвязи с начальниками городских УВД. Получаю информацию о проведенных розыскных и профилактических мероприятиях, знакомлюсь с оперативной обстановкой на местах. Совещанием рабочий день и заканчивается. Основное же время занимают встречи с заместителями, начальниками различных управлений и служб. Объясняешь, планируешь, ставишь задачи, решаешь разные другие вопросы…

— Хозяйственные в том числе?

— Нужны не только проверенные кадры, необходимо иметь соответствующие условия. Это касается не только автопарка и техники, в том числе и специальной, но и служебных помещений. За последние три года мы смогли достаточно много построить или отремонтировать. Здесь нам большую помощь оказывает наше министерство, хорошую поддержку мы получаем и от регионального правительства. В этом году зашли в федеральную целевую программу, займемся строительством помещений для отделов полиции на Курильских островах. Это крайне необходимо для нас. В том же Курильске здание, где размещается горотдел, было построено еще в 1939 году! Понятно, что откладывать этот вопрос на потом мы не можем.

– Но и оснащаться современной техникой тоже надо.

— Раскрытие практически любого преступления начинается с опроса свидетелей и потерпевших и сбора вещественных доказательств. Однако мало разыскать орудие преступления и собрать вещественные доказательства, их необходимо идентифицировать. Нужна специальная лаборатория, современное оборудование. Для проведения особо сложных исследований, например, по ДНК, сахалинские криминалисты обращаются в соседний регион. Такая лаборатория есть в Хабаровске, мы с ней постоянно контактируем. Однако это отнимает время, которое особенно дефицитно для тех, кто занимается раскрытием преступлений.

Мы решили создать лабораторию у себя в Южно-Сахалинске. Это даст нам возможность не только быстро проводить исследования, но и формировать свою базу данных. Мы уже увеличили число экспертов, приобретаем необходимое оборудование, сейчас занимаемся подготовкой соответствующего помещения. Думаю, в конце текущего года или в начале следующего лаборатория у нас будет.

По всей строгости закона

— Быть представителем власти — значит, жить под постоянным самоконтролем. Насколько успешно вы боретесь за чистоту собственных рядов?

— Этим вопросом занимается наша оперативно-розыскная часть (собственной безопасности). По отношению к тем, кто совершил преступление, наша позиция однозначна. Такие сотрудники должны быть уволены и наказаны по всей строгости закона. Иначе нельзя. Сотрудник полиции не просто представитель власти, по нему люди судят о власти в целом. А это уже серьезно.

Неотвратимость наказания

— Для правоохранительных органов высокая раскрываемость преступлений по горячим следам — безусловный показатель высокого профессионализма сотрудников. Но ведь не всякое же преступление удается раскрыть за считанные часы или дни?

— Да, случаются преступления, на раскрытие которых уходят месяцы или даже годы. Тем не менее, принцип неотвратимости наказания никто не отменял. И это безусловный плюс всей нашей право­охранительной системы. И прекрасный стимул для сыщиков. Мы тоже работаем по старым делам. У нас есть группа сотрудников, которая специализируется на раскрытии именно таких преступлений. В прошлом году, например, было раскрыто убийство девушки, совершенное в областном центре в феврале 2001 года. Все эти 20 лет убийца проживал в Калининграде и, наверняка, был уверен, что его вряд ли найдут. Наши оперативники в тандеме со следователями следственного комитета сделали почти невозможное, и это лучшая характеристика их профессиональной работы. Всего же группе удалось раскрыть уже полдесятка преступлений, совершенных много лет назад.

— Насколько сегодня сложна криминальная обстановка в нашем регионе?

— Скажу сразу: памятные всем нам девяностые годы давно ушли в прошлое. Количество преступлений держится на относительно невысоком уровне. Изменился характер преступлений. Практически ушел из оперативных сводок рэкет, нет случаев похищения людей. Практически исчезли разбойные нападения на водителей-дальнобойщиков. В массе своей криминал пробавляется кражами, распространением наркотиков, мошенничеством… Этому способствует, во-первых, хорошая раскрываемость преступлений, а во-вторых, профилактическая работа, которой мы активно занимаемся. Важно то, что наши сотрудники стараются работать так, чтобы папки с уголовными делами не пылились годами на полках, как говорится, в ожидании «вновь открывшихся обстоятельств», а качественно расследовались и направлялись в суд. Неотвратимость наказания для совершивших преступление, на мой взгляд, это не только авторитет современного правосудия, но и самая лучшая профилактика возможных правонарушений.

Будем бдительными

— Привычная для горожан картина — машины ГИБДД на улицах. Насколько эффективна, на ваш взгляд, работа дорожных инспекторов?

— Ежедневно мы задерживаем 10 – 15 водителей в нетрезвом виде. И это не считая тех, кто управляет машиной без водительского удостоверения. Единичными стали угоны машин, да и мотивы преступления изменились. Раньше машины угоняли для продажи, сейчас это либо пьяный кураж, либо проделка несовершеннолетнего. В любом случае, ни один подобный случай без внимания не остается.

— Один из видов бытовых преступлений — домашнее насилие. Такое, увы, сегодня не редкость. Удается усмирить домашних дебоширов?

— Мы приезжаем по вызову, беседуем, изучаем ситуацию. На первый раз обычно ограничиваемся протоколом. Такая превентивная мера дает возможность для профилактики преступлений, совершенных на бытовой почве. А вот когда вызов повторяется, да еще если семейный конфликт завершился побоями, то это уже уголовная статья и наказание, в зависимости от тяжести совершенного преступления.

Но скажу сразу, есть много нюансов, которые приходится учитывать. Часто супруга дебошира сама приходит в полицию и забирает заявление. А без него возбудить уголовное дело не представляется возможным. Здесь можно лишь посоветовать принимать решение отнюдь не под влиянием эмоций. Полиция не детский сад, где провинившегося малыша могут поставить в угол, а через пять минут снять наказание и подарить игрушку. Мы отвечаем за жизнь и здоровье граждан так же, как и врачи, только у нас разные инструменты.

— Мошенничество у криминала нынче в моде. Лже-фирмы навязывают гражданам по интернету товары, а в итоге просто-напросто обманывают самых доверчивых. Лжесотрудники банков звонят вкладчикам якобы с желанием спасти их деньги, а в результате снимают со счетов и кладут себе в карман чужие сбережения.

— У нас есть специальная служба, которая имеет выход на единую базу телефонных мошенников. Другое дело, что таких мошенников весьма трудно выявить и привлечь к ответственности. Слишком сложная порой бывает схема, по которой действуют мошенники. Современная техника в преступных руках способна не только похищать пароли, но и дублировать сайты, подменять телефонные номера и подделывать человеческий голос. Приходится учитывать и географию преступлений: мошенник может сидеть где-нибудь в Сочи, а обманывать сахалинцев и курильчан.

О случаях телефонного мошенничества мы постоянно говорим на встречах с представителями СМИ, ведем среди населения разъяснительную работу. Наш совет прост: будьте бдительны! Не доверяйте тому, что вам пытаются внушить по телефону. Тем более если вам звонят по поводу каких-то денег. Просто ни с кем на эту тему не разговаривайте! Отключите телефон и отправляйтесь в банк. Там вы сможете узнать все, что вам нужно.

Плакат плакату рознь

— Не секрет, что накануне или во время каких-то значимых событий, например, выборов (кстати, они состоятся у нас в сентябре), активизируются не только группы поддержки, но и протестные движения, порой деструктивные, причем с вполне определенной целью — внести разброд и сумятицу в общественное сознание. Какую роль вы отводите полиции, случись подобная ситуация у нас в Южно-Сахалинске?

— Наша задача — охрана общественного порядка, в том числе и в местах массовых мероприятий. Организация митингов разрешена законом, здесь претензий нет. Однако при этом в законе оговорены и определенные ограничения. Люди могут прийти, постоять с плакатами и уйти, никто им слова не скажет. Но плакаты бывают разные. Если на них требования в защиту экологии, пожалуйста, никто не возражает, природу надо беречь и охранять. А вот если это несанкционированный митинг с плакатами провокационного характера, то сотрудники полиции обязательно подойдут и объяснят, что это запрещено законом.

Скажу, что у нас нет такой задачи — задерживать всех подряд и увеличивать количество протоколов. Однако в случае неповиновения мы имеем право задерживать нарушителей на 48 часов и привлекать к административной ответственности. При этом возможны и жалобы, и заявления со стороны задержанных участников несанкционированного митинга. В этом случае рассматривать и оценивать законность наших действий будет суд. Только он имеет право решать, правы мы или нет.

«Мы заинтересованы в кадрах»

— Арсен Григорьевич, как вы считаете, служба в полиции сегодня для молодежи престижна?

— Во всяком случае, недобора в академиях МВД нет, молодые люди идут в полицейские довольно охотно. Другое дело, что не из каждого выпускника обязательно получится отличный опер, блестящий криминалист или великолепный следователь. Но здесь, полагаю, все зависит от самого человека.

Для органов внутренних дел кадровый вопрос столь же важен, что и для любой другой сферы деятельности. Это не только постоянное общение с личным составом, но и работа на перспективу. Вот мы создали на базе школы № 22 факультатив, занимаемся с детьми, знакомим их с нашей работой. Понятно, что занятия рассчитаны на юный возраст, но тем не менее. У нас есть возможность для профориентации будущих выпускников. Сейчас думаем об организации кадетского класса. Практика такого образования в российских школах показывает перспективные результаты в воспитании будущих защитников Отечества. Областное ГУВД также шефствует над детским домом в Красногорске. И это еще одна возможность для воспитания юных граждан.

— Это пусть и не столь отдаленная, но все-таки перспектива. А правоохранительным органам сотрудники нужны уже сейчас.

— Мы заинтересованы в кадрах, ищем новых сотрудников, поддерживаем их. Законодательством предусмотрены различные меры поддержки: здесь и ежегодная оплата проезда в отпуск сотрудника и члена его семьи, предоставление арендного и служебного жилья. Кстати, я ведь и сам живу в такой квартире. Обычный дом, не генеральский (с улыбкой).

Привлекает молодежь и то, что на Сахалине достаточно отслужить в МВД двенадцать с половиной лет, чтобы уйти на пенсию. Понятно, что в 40 лет никто на пенсию не стремится, наоборот, это самый продуктивный возраст для специалиста в нашей области. Работает у нас и несколько семейных пар. Это разрешено, но при условии, что такие сотрудники по отношению друг к другу не находятся в прямом служебном подчинении.

Как стать генералом?

— Если уж мы заговорили о семейных парах, работающих в ГУВД, не удержусь от вопроса: дома вы тоже генерал?

— (С улыбкой) Дома у меня жена генерал. Только я генерал-майор, а она генерал-лейтенант, это на целую ступеньку выше. Жена работает врачом. Старший сын у меня программист, он в Москве, а младшему 14 лет. Наверное, тоже станет программистом, во всяком случае, эта профессия ему нравится.

— Чем занимаетесь в свободное время? Охота, рыбалка?

— Рыбалку люблю, и зимнюю, и летнюю. Да и как ее не любить, когда живешь на Сахалине? А вот охота особо меня не привлекает. Если и стреляю, так только в ведомственном тире — по мишеням.

Жене нравится водить меня в областной театр. Посмотрели практически весь репертуар. Многие наши сотрудники, ветераны МВД, тоже из театралов. Так что походы в театр можно назвать коллективным увлечением. А еще люблю туризм. Для походов с ночевкой есть и палатка, и все остальное. Побывали с женой уже во многих местах: и в Аниве, и на мысе Крильон, и в пролив Лаперуза камешки пошвыряли… Все южное побережье объездили, было очень интересно. Появилась даже идея создать в ГУВД группу любителей реального краеведения — с поездками в места с уникальными сахалинскими пейзажами. Но это, конечно, в свободное от работы время, а такое, признаться, бывает не часто…

— И напоследок один вопрос, который наверняка волнует молодых сотрудников МВД: как сделать успешной служебную карьеру и стать генералом?

— Секрета здесь нет никакого: просто надо работать. Набираться опыта. Учиться понимать не только себя, но и людей. Быть в ладу с собственной совестью. И тогда все получится.

Сергей ЧЕВГУН.

Из личного дела генерал-майора полиции ИСАГУЛОВА А. Г.

Родился в 1968 году в г. Александровске-Сахалинском. Службу в органах МВД начал в 1996 году в г. Комсомольске-на-Амуре. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника — начальника полиции городского УВД.

В 2012 году возглавил ГУВД г. Хабаровска, в 2014 году был назначен на должность заместителя начальника УВД России по Хабаровскому краю.

В июне 2019 года возглавил Управление МВД России по Сахалинской области.

Имеет государственные и ведомственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени; медаль «За отличие в охране общественного порядка»; медаль «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степени; нагрудный знак «Лучший сотрудник криминальной милиции»; нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД» и др.