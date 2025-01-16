Артдиректор «Коробочки с мечтами»

Четырнадцать лет назад солистка-вокалистка группы «DreamBox» Елена Акшенцева стала лауреатом V областного творческого конкурса «Песня Сахалину». Так жюри оценило её авторскую композицию «Остров Сахалин», которую она исполнила с руководителем группы, композитором, аранжировщиком, звукорежиссёром Георгием Зобовым.

Успех окрылил. Со временем у Елены сложились новые песни: «Мне приснился остров», «Мой Сахалин» и другие. Все они на слуху. Их отличает свой стиль, оригинальность ритмов и мелодий. Ведь профессионализм и качество работы, как две стороны медали.

Елена Акшенцева родилась и выросла в Охе, где окончила детскую музыкальную школу. Училась в Сахалинском театральном колледже на музыкальном направлении. Руководитель группы «Джаз Тайм», заслуженный работник культуры Сахалинской области Владимир Киндинов пригласил талантливую третьекурсницу в свой профессиональный коллектив. И это стало для студентки хорошей школой вокального мастерства.

Высшее образование по специальности «музыкальное искусство эстрады» Акшенцева получила заочно. Училась в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств, продолжая работать вокалисткой «Джаз Тайма» в музыкальном театре Сахалинского международного центра им. А. П. Чехова. Артистичной эстраднице нашлась роль и в музыкальном спектакле «Мечты, любовь, кабаре».

Сотрудничество с группой «DreamBox» и её руководителем Георгием Зобовым – яркая страница в биографии певицы. Она выступала на концертных площадках Москвы, представляя Сахалинскую область на Днях Дальнего Востока. Как вокалистка Сахалинской филармонии участвовала в торжественном открытии международного российско-японского фестиваля культуры и искусств и первых международных зимних игр «Дети Азии». Голос Елены, артдиректора «DreamBox», звучал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на различных музыкальных вечерах, фестивале «Крылья Сахалина». Её вокал фрагментарно можно услышать и в клипах московского продюсера Тимура Ведерникова, который инициировал движение #МузыкаВместе и проект «Песни великой страны».

А ещё Елена весьма профессионально делает видео­клипы к авторским песням, что добавляет им притягательности. Да и в творчестве лауреат конкурса «Женщина года-2021» (номинация «Культура и духовность») не стоит на месте. Как, впрочем, и полагается артисту-вокалисту высшей категории.

Людмила Николаева.