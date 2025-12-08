Артиллерийский разведчик Степан Бабурин после Великой Отечественной работал в рыбной промышленности Сахалина

Степан Андрианович Бабурин — бухгалтер. Вот уж 43 года как он овладел этой профессией, но работал всего в двух организациях: в райпотребсоюзе небольшого городка Красноярского края и здесь — на Сахалине. Такой уж человек: не любит место работы менять. Может быть, в его трудовой книжке была бы всего одна запись о приёме на работу. Всё война перевернула.

Демобилизовали в 1945-м, уже на сахалинской земле. Хорошо помнит, как построили воинов, как предложили остаться на острове — поднимать рыбную промышленность. Так младший лейтенант Бабурин вновь стал бухгалтером — теперь уже в управлении снабжения Сахалинрыбпрома.

Бухгалтер, по собственному признанию, он самый обыкновенный: за честный и добросовестный труд имеет немало благодарностей и других поощрений. И когда ревизоры похвалят за правильное ведение сложного бухгалтерского хозяйства — это тоже как награда.

…Не любит Степан Андриановнч, когда спрашивают, за что орденами награждён. У него ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды, много медалей.

«За что, за что, — ворчит он, — за войну получил».

А вот о самой войне охотно рассказывает. Взять хотя бы его заметки в стенную газету «Конструктор». Хорошие это заметки, дельные. Себя он в них не выпячивает. Просто делится воспоминаниями о том грозном времени, что довелось пережить. И стихи пишет. Представляете себе: старый бухгалтер пишет стихи. Значит, душа у него молодая.

За окном густеют сумерки. Заметка в очередной номер стенной газеты, посвящённой Дню Победы, получена. Андриановичу хочется дополнить её.

— Жестокий счёт война семье нашей предъявила, – рассказывает Степан Андрианович. – Трое братьев на фронт ушли. Старший Филипп погиб под Сталинградом, средний Семён возвратился домой без ноги. Умер уже в мирное время, но причина смерти, конечно, — война. Там здоровье потеряно. Один я живой. Четырежды ранен, но живой.

Степан Андрианович подкидывает в руке яблоко. Вспомнив что-то, улыбается:

— Никогда не думал, что обыкновенное яблоко может быть таким желанным, близким и в то же время таким недоступным. Но у этой истории — своя предыстория.

Случилось это в 1943 году, в канун Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. В то время Степан уже год был на фронте и считал себя бывалым воином. Носил лычки старшего сержанта, служил в артиллерийской разведке, в сформированном из сибиряков 130-м артиллерийском полку. Освобождал Белоруссию от фашистской нечисти.

Бабурин помнит, что перед праздником получили множество подарков от тружеников тыла. В основном это были посылки с яблоками. Ароматные, румяные, они очень уж возбуждали аппетит. Однако договорились полакомиться фруктами в день праздника, а пока потерпеть.

Бойцы в то время готовили свой «подарок» фашистам. Был получен приказ прорвать оборону противника и занять его хорошо укреплённый опорный пункт. Подразделение получило задачу поддержать артиллерией наступающую пехоту. Когда подавили первую линию обороны противника, обрушились на вторую. Пехота поднялась в атаку. Степан Бабурин корректировал стрельбу с наблюдательного пункта, потом решил перебраться поближе к немцам. Вместе с телефонистом в наступающих цепях продвинулся вперёд. Наблюдая за разрывами снарядов, радовался: наш огневой вал прокатывался как раз там, где больше всего врагов. Но вот связь прервалась. Видимо, снарядом порвало кабель. Телефонист отправился на линию.

Долго ждал его — не дождался, пополз сам. Шинель и надетый поверх маскировочный халат сковывали движения. Чуть приподнялся — и сразу же пуля обожгла живот. К счастью, ранение оказалось нетяжёлым, да и в запале боя боли почти не чувствовал.

Нашёл Степан товарища. Лежал боец, неестественно скорчившись, с гримасой боли на лице. Обнаружил он повреждение кабеля, но как раз в тот момент был тяжело ранен. Что оставалось делать? Попросил Бабурин двух солдат переправить телефониста в траншею. Всё-таки безопаснее, а там и санитары подойдут. Кое-как уложили на лыжи раненого, стали его подталкивать. И надо же такому несчастью случиться. Вблизи разорвался вражеский снаряд — погибли помощники. Вот и пришлось Степану самому, тоже потерявшему много крови, спасать товарища.

После боя попал в госпиталь. Так и не удалось ему полакомиться яблоками. Но было легко на сердце, когда получил известие о том, что успешно выполнена боевая задача.

— Чего только не пришлось испытать за годы войны, – продолжает рассказчик. — Летом 1944 года мы с боями приближались к границе Восточной Пруссии. Разведчики нащупали уязвимое место в обороне противника. Как раз там, где он не мог ожидать наступления, рассчитывая, что нам помешает бездорожье (долгое время в тех местах шли проливные дожди). Был я тогда командиром миномётного расчёта. Ночью без шума преодолели 12 тяжелейших километров. Причём пришлось на себе тащить миномёты и мины.

Замысел полностью оправдался. На рассвете вместе с дальнобойными орудиями миномёты ударили по вражеским позициям. Удар был неожиданным, мощным. Удалось с ходу освободить приграничную белорусскую деревушку.

Грустное зрелище она представляла. Вообще-то, от населённого пункта только церквушка на окраине уцелела. Всё сожгли немецкие изверги. Население вышло из лесу, где томилось последние дни, ожидая своих освободителей. Люди были очень истощены, измучены. Но плакали они от радости.

– Всего не расскажешь, – говорит ветеран. – У меня есть, можно сказать, своего рода дневник о войне. Многое из того, что видел и пережил, описывал в письмах моей покойной жене Вере Петровне. Я ведь каждый день отправлял солдатские треугольники, наловчился их писать на колене, чуть ли не в любой обстановке. На войне верность испытывается, любовь проверяется…

Весть о Великой Победе застала Бабурина в Москве, где он заканчивал военное училище. Разбудили курсантов ночью с 8 на 9 мая. Трудно передать, что творилось: целовались, плясали, пели. Москвичи на улицах забрасывали военных цветами.

Затем готовились к Параду Победы, в котором ему посчастливилось принять участие.

Пришлось повоевать и на Дальнем Востоке: освобождать Сахалин.

Вадим СИРАК. 1975 г.