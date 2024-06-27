Артиллеристы с Сахалина «заливают» противника огнём

Артиллеристы расчётов гаубиц Д-20 с Сахалина обеспечивают продвижение российских войск на южнодонецком направлении, буквально «заливая» противника огнём. Об этом ТАСС сообщили в минобороны РФ.

«Расчёты гаубиц Д-20 соединения артиллерии группировки войск «Восток» с Сахалина обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на южнодонецком направлении СВО. Орудия практически не смолкают, артиллерийские расчёты делают всё, чтобы поддержать пехоту в наступлении, и уничтожают вражеские укрепления. Интенсивность стрельбы высока как никогда. Расход боеприпасов очень высокий, позиции ВСУ наши артиллеристы буквально заливают огнём», – сказали в министерстве.

По словам старшины батареи с позывным Ястреб, основная работа артиллеристов происходит под утро. «И работа, конечно, связанная с подвозом боеприпасов, чтоб своевременно организовать их доставку на батарею», – подчеркнул военный.