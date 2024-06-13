В Тымовское едет рок-группа, а в Томари затренькают балалайки

В Сахалинской области организованы гастроли областных творческих коллективов. Музыкальные группы, вокалисты и танцоры регулярно посещают все 18 районов области, благодаря чему островитяне могут знакомиться с сахалинскими музыкантами и деятелями культуры и их творчеством.

– Важно, чтобы культурная жизнь была во всех районах Сахалина и Курил. Мы вкладываем немало сил в развитие творчества на островах – строим новые концертные и театральные площадки, открываем картинные галереи и мастерские для художников. Задача глав всех муниципалитетов и областного министерства культуры – сделать так, чтобы на концерты и выставки могли ходить как можно больше сахалинцев и курильчан, чтобы культура была доступной для жителей области. А для островных артистов гастроли – это возможность наработать опыт и продвинуть своё творчество в народ, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

В муниципалитетах регулярно выступают эстрадно-симфонический оркестр Сахалинской филармонии под управлением Александра Лопатина, студенты академии эстрады, группа «Джаз Тайм», народный ансамбль «Ковёр-Бэнд», дуэт «Вишня», театр танцев «Диалог» и вокальный квартет «Голоса».

– С успехом прошли концерты ансамбля танца «Экзотика» и фольклорного ансамбля «Радостея» в Поронайске, Макарове и Смирных, – рассказала министр культуры и архивного дела области Нонна Лаврик.

В Тымовское поехала островная рок-группа «Экарма». В июне запланирован концерт группы «Джаз Тайм» «Сделано в России» в Корсакове, студенты академии эстрады выступят в Углегорске, в Томари артисты покажут программу «И балалаечка звучит».

По программе V фестиваля театров Дальнего Востока запланированы гастроли школы-студии МХАТ в Долинск, Аниву и Корсаков. Зрители увидят спектакль «Азбука Толстого» о красоте и богатстве русского языка. Регулярно в районах проходят выставки работ сахалинских художников, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ирина НОВИКОВА.