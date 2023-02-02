Асфальт дойдет до Кунашира. На календаре последний месяц зимы, и дорожники готовятся к большим работам

На дорожные работы выделяются региональные и федеральные средства, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 9,4 млрд рублей планируется направить в этом году, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Обновят дороги не только на Сахалине, но и на курильских островах Кунашир, Итуруп.

По словам первого заместителя главы областного минтранса Эдуарда Ри, основные работы проведут на территориях Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и в границах Южно-Сахалинской агломерации. Планируется реконструкция автодороги Курильск – Рейдово на Итурупе, а также укладка асфальта на дорогах Кунашира.

Среди крупных проектов – продолжение капитального ремонта автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Эта трасса играет особую роль в развитии экономики региона, связывая муниципальные образования в центральной части острова. В Томаринском районе будут возведены два моста – через реку Парусную и ручей возле села Пензенского.

Запланирован капитальный ремонт мостовых сооружений через реку Ильинку в том же Томаринском районе и реку Быструю (возле села Огоньки в Анивском районе), реку Амурскую вблизи села Лопатино в Невельском МО. Продолжится реконструкция моста через реку Целебную в селе Яблочное Холмского района.

На содержание автомобильных дорог в муниципалитетах – это более 600 км – будет направлено 1,7 млрд рублей из областного бюджета.

В тестовом режиме планируется открыть пост весового контроля в Южно-Сахалинске – для запрета въезда в населенный пункт перегруженного транспорта, который очень часто разрушает полотно городских дорог.

В минтрансе сообщили, что на ремонте используются новые технологии и материалы, соответствующие современным нагрузкам и требованиям к полотну.

В управлении «Сахалинавтодор» продолжают апробацию новых технологий и материалов, обновление нормативно-технической базы.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Кстати

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году предусмотрено 619 млн рублей федеральной поддержки, 1,5 млрд рублей региональной поддержки.

Планируется модернизировать 18,9 км автомобильных дорог.

Из них – 14,6 км дорог регионального значения, а также 4,3 км местного значения и улично-дорожной сети Южно-Сахалинска.

Только цифры

4 833,74 км – протяженность автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области.

Из них: 917,64 км – дороги федерального значения,

927,8 км – в областной собственности (регионального или межмуниципального значения), 2 988,3 км в муниципальной собственности (местного значения).