Ассоциация юристов России предлагает проверить юридические познания

С 3 по 12 декабря 2022 года Ассоциация юристов России проведет VI Всероссийский правовой (юридический) диктант на официальном портале https://xn--80ahmiqnrc4h.xn--p1ai/ как на русском, так и на нескольких иностранных языках: португальском, китайском и английском.

Тематика Диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ российского права. Предусмотрены два уровня сложности Диктанта: «Базовый» и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Партнерами Диктанта традиционно выступают крупнейшие российские общественные организации, высшие учебные заведения страны, а также органы государственной власти и представители отечественного бизнеса.

В 2021 году в Диктанте приняли участие свыше 900 тысяч человек со всего мира.