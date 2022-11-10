Аттракционный «Бумеранг»

Московские и сахалинские специалисты обсудили вопросы развития парка им. Ю. А. Гагарина.

В сессии по вопросам модернизации и развития аттракционного комплекса городского парка приняли участие мэр Южно-Са­халинска Сергей Надсадин, сотрудники учреждения, администрации города, архитекторы, краеведы, общественники, студенты колледжа искусств.

Организаторами мероприятия стали Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) и департамент культуры и туризма Южно-Сахалинска.

По поручению мэра Сергея Надсадина департамент культуры проводит большую работу по благоустройству и развитию территории и обновлению инфраструктуры парка, в том числе зоны аттракционов. В этом году был установлен аттракцион «Бумеранг». В новом сезоне планируется запуск детского колеса обозрения. Кроме того, в этой работе муниципалитет руководствуется передовыми практиками и опытом ведущих профильных учреждений страны.

Нынешняя сессия позволит выработать единый подход к организации зоны аттракционов в городском парке. Ведущей остается идея, что парк — это не набор отдельных площадок, а единое пространство. Оно должно объединять природные ландшафты, культурные, развлекательные и спортивные локации, малые архитектурные формы и прочее. При этом должны соблюдаться принципы инклюзии, экологичности и доступности.

Участник сессии – президент САПИР Анатолий Боярков подчеркнул хорошее состояние парка, насыщенность услугами, протяженную зеленую зону.

– Те площадки, которые существуют, очень хорошего качества. Но нет общей эмоциональной картины восприятия парка. Вы заходите и не видите общей идеи. Не хватает навигации, зона аттракционов требует обновления, – сказал он.

Мэр Сергей Надсадин поблагодарил специалистов САПИР за возможность получить современные знания для их использования в развитии парка. Он напомнил, что в 2014 году был разработан мастер-план городского парка. Работа проводилась при поддержке ведущего специалиста сферы Ольги Захаровой, которая на момент сотрудничества с муниципалитетом возглавляла и успешно реформировала главный столичный парк — парк Горького.

– Мы прошли целый этап. Сегодня наш парк — одно из любимых мест отдыха для горожан и гостей Южно-Сахалинска. Только за летний период здесь побывало около 350 тыс. человек! Для отдыхающих летом провели более 250 мероприятий. Теперь хотелось бы подняться на следующую ступень, – отметил Сергей Надсадин.

На основе предложений экспертов будут подготовлены рекомендации, которые лягут в основу дальнейшей работы по развитию парка.

Ольга КУКЛИНА.