Ау, «зеленый патруль»!

Несколько лет назад под Новый год деревья на центральных улицах областного центра украсили светодиодными гирляндами. Да так и оставили праздничную иллюминацию на стволах, чтобы лишний раз не тратить время, развешивая ее заново.

Но деревья, в отличие от столбов, живые. И сегодня на эту «красоту» больно смотреть, как на тех же сивучей с пластиковыми удавками или обрывками сетей на израненных шеях. Провода, обвившие стволы деревьев, местами вросли в кору. Но если морские львы могут реветь, взывая о помощи, то деревья страдают молча.

Вблизи перекрестка улиц Хабаровской и Комсомольской высадили крупномерные деревья, установили распорки. На стволы саженцев, прежде чем их обмотать веревками, предусмотрительно надели защитные манжеты. Деревья прижились, и уже заметно, что витки веревок сдавливают молодую кору. Но манжеты не снимают. Вот и получается: с одной стороны озеленяем город, с другой – сами же посадки губим.

Почему же этого не замечает наш «зеленый патруль» в лице городского управления охраны окружающей среды?

Анатолий Смирнов, г. Южно-Сахалинск.