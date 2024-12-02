Аварийное судно отбуксировано в порт Холмск для ремонта

Вечером 2 декабря на телефон службы 112 поступило сообщение о том, что в районе с. Калинино Холмского района рыболовецкая шхуна японского производства потеряла ход, на борту находятся три члена экипажа.

Из порта Невельск на помощь вышел малый рыболовный сейнер. Ночью 3 декабря к аварийному судну подошло судно обеспечения «Иван Сидоренко». Шхуну отбуксировали в порт Холмск. По предварительной информации, экипаж в медицинской помощи не нуждался, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.