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Аварийное судно отбуксировано в порт Холмск для ремонта

Фото: news.myseldon.com

Вечером 2 декабря на телефон службы 112 поступило сообщение о том, что в районе с. Калинино Холмского района рыболовецкая шхуна японского производства потеряла ход, на борту находятся три члена экипажа.

Из порта Невельск на помощь вышел малый рыболовный сейнер. Ночью 3 декабря к аварийному судну подошло судно обеспечения «Иван Сидоренко». Шхуну отбуксировали  в порт  Холмск. По предварительной информации,  экипаж в медицинской помощи не нуждался, сообщила  пресс-служба Главного управления  МЧС России по Сахалинской области.

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