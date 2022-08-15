Август-батюшка. Последний месяц лета тешит дачников заботой-работой

Две недели назад мы рекомендовали пригибать валиком или доской луковое перо, чтобы на шейке луковиц образовалась перетяжка и они стали наливаться соками, витаминами и минеральными веществами. Если перо пожелтело и высохло, а на луковицах сформировались укрывные чешуи, культуру можно выкапывать. Лук с еще зеленым пером прекратите поливать за две недели до уборки урожая. А когда он дойдет до кондиции, выкопайте его в сухую погоду, хорошо просушите на солнце и уберите в хорошо проветриваемое помещение.

Чтобы быстрее пожелтело перо ярового чеснока, завяжите его в узлы. Когда оно высохнет, подождите еще дней 5 – 7, пусть чесночные головки нальются соками, увеличатся в размерах, прогреются на солнце.

У кого загущены посадки свеклы и моркови, поспешите их проредить. Разделите многоярусный лук, шнит-лук и эстрагон. Чтобы не пустовали грядки, где росли ранние овощи, посейте там зеленные культуры короткого срока созревания – петрушку, укроп, сельдерей, шпинат или салаты.

Плодородие грядок, где росли пасленовые культуры, желательно восстановить с помощью сидератов. Это могут быть фацелия, рожь, овес, горчица, клевер, рапс и др. Их дружную зелень потом вы заделаете в почву, и это будет равносильно подкормке ее органикой.

Продолжайте пасынковать томаты, проводить прищипку растений, регулируя рост кустов, и защищать их от фитофторы.

Под каждый корень баклажанов (до сбора плодов) лейте не менее 3л воды, это уменьшит их горечь.

Овощные культуры продолжайте подкармливать органическими и минеральными веществами. Полезными для растений будут поливы настоями из древесной золы и крапивы.

После того, как ягодные кустарники отдадут урожай, взрыхлите почву под кустами и удобрите ее древесной золой либо фосфорно-калийным удобрением. Отплодоносившие ветки малины удалите вместе с корневой порослью.

Последний месяц лета хорош для посадки или пересадки на новую плантацию розеток садовой земляники. Она успеет там обосноваться и на будущий год порадует вас неплохим урожаем. Август – благодатное время и для того, чтобы высадить на новые участки черенки либо отводки смородины разных сортов. Вы можете также подготовить ямы (70х70х70 см) для посадки осенью саженцев фруктовых деревьев. На дно готовых лунок не забудьте бросить плодородную землю и полностью перепревший навоз.

Займитесь удалением прикорневой поросли у семечковых и косточковых деревьев вашего сада. На скелетных ветвях удалите волчки, а при загущенности кроны обрежьте вертикально растущие ветви. После теплых ливней на приствольных кругах фруктовых деревьев буйствуют сорняки. Удаляйте их и рыхлите землю на глубину до 15 см, двигаясь от стволов к краям приствольных кругов.

Обращайте внимание на ловчие пояса на стволах деревьев. При необходимости меняйте их на новые, так вы убережете свой сад от вредителей. Косточковые культуры обработайте от парши соответствующими химическими препаратами, но не менее чем за 20 дней до уборки урожая.

Вы также можете провести окулировку деревьев то есть сделать прививки глазком. Одной такой прививки будет достаточно для семечковой культуры, а вот для косточковой следует заготовить несколько привоев.

Что касается винограда, то во второй-третьей декадах августа на здоровых лозах обычно проводят чеканку, то есть удаляют верхушки всех побегов с 6 – 8 верхними листочками. В зависимости от того, какой высоты достигает куст, нужно обрезать от 20 до 40 см лозы. Только помните: выполнять такую процедуру следует в нежаркие дни.

Клематисы подкормите сульфатом калия (25 – 30 г на 10 л воды). А чтобы эти растения порадовали пышным цветением, приготовьте раствор борной кислоты. Для этого 2 г этого препарата растворите в стакане горячей воды, вылейте в 10-литровое ведро воды и размешайте.

Гладиолусы и георгины тоже порадуют вас роскошным цветением, если вы приготовите для них подкормку из 15 г суперфосфата и 30 г сульфита калия, растворенных в 10 л воды.

Чем еще пора заняться на своем участке? Делением флоксов, дельфиниумов, ландышей, примул, ирисов. Созданием нового газона, а также посадкой анютиных глазок, мальвы, турецкой гвоздики. Розы в августе (если не будет засухи) нет необходимости поливать, подкармливать и обрезать у них побеги. Кусты с прекрасными и ароматными цветами постепенно будут готовиться к предстоящим холодам.

Валентина Косенкова, агроном.

Досье

«Торнадо»

Это приспособление для удаления сорняков с загнутыми спиралью зубцами и слегка изогнутой поперечной рукоятью. При прокручивании стержня зубцы легко проникают в почву, одновременно разрыхляя ее. Инструмент аккуратно извлекает корни сорняков, не повреждая культурных растений. Его можно использовать для рыхления земли, сбора мусора, подготовки посадочных лунок и разработки запущенных участков.

«Гигант»

Такой ручной бур – идеальное приспособление для посадки саженцев. В земле он проделывает отверстия диаметром 150 мм на метровую глубину. Шнековые садовые буры весят около 2 кг, а в землю углубляются на 101 см.

«Зубр»

Электроизмельчитель российской марки – прекрасный помощник для переработки отходов растительного происхождения. Режущие ножи этой модели измельчают подсушенную траву и листья, дробят в мелкую щепу крупные сырые ветки. Так что и они, и сучки, и остатки корней будут не бесполезным мусором на вашем участке, а послужат отличным удобрением для грядок.

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