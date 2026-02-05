Авиагавань Южно-Сахалинска стала лидером в национальной премии «Воздушные ворота России»

Аэровокзал областной столицы занял первое место в номинации авиапредприятий с годовым пассажиропотоком от 1 млн до 2 млн человек. Награждение прошло в Москве 4 февраля.

– Номинантов оценивали по шести критериям: обслуживание пассажиров, безопасность, привлечение авиакомпаний, неавиационная деятельность, связи с общественностью. В каждом направлении наш аэровокзал достиг заметных успехов по итогам прошлого года, результатом чего и стала эта победа, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев. – Нас радует, что коллектив уже не в первый раз получает высокую оценку профессионального сообщества на федеральном уровне.