Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» приостановили онлайн-регистрации на рейсы

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Спиченко прокомментировал эту ситуацию.

26 октября «Аэрофлот» начал перевод своей электронной системы продажи авиабилетов и регистрации с иностранного ресурса на отечественный. В связи с этим временно приостановлена онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» и на совместные рейсы с «Авророй» и «Россией». Также на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» пока не производится продажа субсидированных билетов.

— Неудобства временные. Регистрация на рейс проходит без ограничений в аэропорту вылета. Также жители области могут приобрести субсидированные авиабилеты на рейсы «Аэрофлота», «России» и «Авроры» в любом агентстве воздушных сообщений на территории региона, в кассах аэропортов, а также в представительстве «Аэрофлота», — сказал Валерий Спиченко.

Ввиду ограничений авиакомпании просят пассажиров прибывать в аэропорт заранее, за четыре часа до вылета, чтобы хватило времени для прохождения предполетных формальностей.

В случае проблем с оформлением субсидированных авиабилетов жителям островного региона следует обратиться в министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.