    Авиакомпания Аэрофлот открыла продажи субсидированных билетов

    NOVOSIBIRSK, RUSSIA  NOVEMBER 16, 2021: A Boeing 737-800 passenger plane operated by Aeroflot lands at the Tolmachevo International Airport. Kirill Kukhmar/TASS Ðîññèÿ. Íîâîñèáèðñê. Ñàìîëåò Boeing 737-800 àâèàêîìïàíèè "Àýðîôëîò" âî âðåìÿ ïîñàäêè â àýðîïîðòó Òîëìà÷åâî. Êèðèëë Êóõìàðü/ÒÀÑÑ

    Программой для жителей ДФО могут воспользоваться все жители Дальнего Востока. А программой для льготных категорий граждан – молодые люди  в возрасте до 23 лет и  пенсионеры старше свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающий инвалида I группы или ребенка-инвалида.

    Также льготы распространяются на многодетные семьи.

    Обе программы действуют до 31 декабря 2022 включительно. Билеты можно оформить на официальном сайте компании в разделе субсидированные перевозки или же  в офисах собственных продаж или у агентов.

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