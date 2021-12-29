Авиакомпания Аэрофлот открыла продажи субсидированных билетов

Программой для жителей ДФО могут воспользоваться все жители Дальнего Востока. А программой для льготных категорий граждан – молодые люди в возрасте до 23 лет и пенсионеры старше свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающий инвалида I группы или ребенка-инвалида.

Также льготы распространяются на многодетные семьи.

Обе программы действуют до 31 декабря 2022 включительно. Билеты можно оформить на официальном сайте компании в разделе субсидированные перевозки или же в офисах собственных продаж или у агентов.