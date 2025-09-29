Авиакомпания «Аврора» начала продавать билеты на рейсы из Хабаровска в Ноглики и Шахтёрск

Они будут выполняться с 26 октября до конца нынешнего года, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Полёты между Ногликами и Хабаровском, а также в обратном направлении запланированы по пятницам, тариф 4 тыс. 500 рублей.
Между Шахтёрском и Хабаровском самолёты Авроры станут летать по четвергам, тариф – 4 тыс. 635 рублей.
Помимо этого, открыта продажа билетов с 26 октября по 31 декабря на рейс Хабаровск — Зея (Амурская область).
Рейс также будет выполняться один раз в неделю по четвергам, стоимость для одного пассажира – 6 тыс. 926 рублей.
Владимир ПАВЛОВ.
Фото: Официальный telegram-канал АО «Авиакомпания «Аврора». Автор Андрей Черемушкин.
