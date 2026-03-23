Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов по маршруту Хабаровск — Ноглики

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на социально значимые рейсы из Хабаровска в Ноглики на апрель и май 2026 года.

На маршруте Хабаровск – Ноглики вводятся дополнительные рейсы по четвергам, и частота выполнения рейсов увеличивается до двух раз в неделю.

Тариф в экономическом классе обслуживания в одну сторону составит 6 750 рублей.

Рейсы будут осуществляться на воздушном судне DHC-8.

Информация об открытии продажи на последующий период действия летнего расписания будет дана дополнительно, сообщается на сайте перевозчика.

