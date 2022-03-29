Авиакомпания «Аврора» перешла на летнее расписание

Летнее расписание полетов будет действовать до 29 октября 2022 года включительно.

Авиакомпания планирует выполнять рейсы по 60 направлениям.

36 рейсов в рамках полетов единой дальневосточной авиакомпании (ДВА), которые будут выполняться под собственным кодом «Авроры» HZ и по ряду направлений совместно с авиакомпаниями-партнерами (охватывают Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Якутск, Читу, Улан-Удэ, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Зею, Тынду, Оху, Советскую Гавань, Мирный, Северо-Курильск, Нерюнгри и поселки городского типа — Кавалерово, Шахтерск, Ноглики, Хужир и Агинское).

10 рейсов будут выполняться под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот» (охватывают Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск).

Самолёты «Авроры» будут летать на сахалинских линиях — из Южно-Сахалинска в Оху, Курильск и Южно-Курильск, а также по Приморскому краю — из Владивостока в Дальнегорск, Кавалерово, Терней, Преображение, Пластун, из Тернея в Светлую, Амгу, Единку, из Дальнегорска в Светлую. Сохранился маршрут Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск.

Как сообщили в авиакомпании,о возобновлении регулярных рейсов на международных направлениях будет дополнительная информация.