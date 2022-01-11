Авиакомпания «Аврора» посчитала прошлогодние полеты и пассажиров

Единая дальневосточная авиакомпания подвела итоги выполнения программы социально значимых маршрутов прошедшего году. За пять месяцев выполнено 1 934 рейса по 20 новым социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, которыми воспользовались более 69,8 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

— В 2022 году авиакомпания продолжит выполнение этой программы и количество маршрутов будет увеличено до 36. Более 200 тысяч пассажиров смогут воспользоваться социально значимыми рейсами по доступным тарифам, субсидируемым правительством РФ из бюджета, – отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Сегодня самолеты авиакомпании летают в Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Зея, Тында, Оха, Советская Гавань, и поселки городского типа — Кавалерово, Шахтерск и Ноглики.

Самым востребованным по итогам 2021 года стало направление Хабаровск — Якутск, на данном маршруте выполнено 270 рейсов и перевезено 11,8 тыс. пассажиров. Также популярностью у жителей области пользуются рейсы из Владивостока в Улан-Удэ (6,8 тыс. пассажиров), из Хабаровска в Оху (6,3 тыс. пассажиров) и Тынду (5,7 тыс. пассажиров), из Южно-Сахалинска в Красноярск (5,6 тыс. пассажиров).

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании выполняются под собственным кодом «Авроры» HZ и по ряду направлений — совместно с авиакомпаниями-партнерами на основании заключенных соглашений код-шер.

С 10 января нового года авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Авиашельф» начала выполнять регулярные полеты по маршруту Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск. Рейсы выполняются два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Новое направление будут обслуживать воздушные суда Ми-8.

Стоимость авиабилета Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск составляет 4 450 рублей в одну сторону.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Виктор МАЛЫШЕВ.