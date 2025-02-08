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Авиакомпания «Аврора» признана победителем премии «Звезда Дальнего Востока»

Торжественная церемония награждения специальной «дальневосточной» общественно-деловой премией прошла в Правительстве России. Премию Звезда Дальнего Востока» в номинации «стратегического развитие»генеральному директору авиакомпании Константину Сухоребрику вручил заместитель Председателя Правительства РФ — полпред в ДФО Юрий Трутнев.

– Авиация на Дальнеи Востоке не только создает возможности для развития экономики и новых инвестиционных проектов, но и обеспечивает социальные условия для жизни и работы людей. Внимание Правительства РФ ко всем вопросам развития авиации в регионе делает Дальний Восток ближе к центру России», – отметил Константин Сухоребрик.

Перевозки по межрегиональным социально значимым маршрутам в Дальневосточном федеральном округе по федеральной программе субсидирования «Аврора» совместно с авиакомпаниями-партнерами выполняет, начиная с августа 2021 года. К началу 2025 года общее количество пассажиров, перевезенных по этой программе, превысило 1 263 тыс. человек.

За последние три года пассажиропоток Авиакомпании «Аврора» вырос более чем на 40% и по результатам прошедшего года достиг 1 521 тыс. пассажиров, перевезенных на собственном флоте по межрегиональным, региональным и местным маршрутам, а также за рубеж.

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в Москве.

Премия направлена на формирование «золотого фонда» как из числа активных общественных деятелей, так и из ряда компаний, вносящих значимый вклад в развитие Дальнего Востока. Цели премии – показать Дальний Восток территорией роста и национального приоритета в развитии России на весь ХХI век, повысить информированность жителей страны о возможностях региона и вывести лучшие практики в экономике и бизнес.

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