Авиакомпания «Аврора» проводит акцию «Встреча боевых друзей»

Авиакомпания «Аврора» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «детей войны» — граждан Российской Федерации, родившихся с 22.06.1928 по 03.09.1945. Каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку на себя и на одного сопровождающего.
Оформить авиабилеты возможно с 21 апреля по 31 мая 2022 года на рейсы, выполняемые с 01 по 31 мая 2022 года.
Акция в полном объеме распространяется на собственные рейсы Авиакомпании «Аврора» по следующим маршрутам:
- Южно-Сахалинск — Комсомольск-на-Амуре
- Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский
- Южно-Сахалинск – Красноярск
- Южно-Сахалинск — Советская Гавань
- Южно-Сахалинск – Благовещенск
- Хабаровск – Оха
- Хабаровск – Кавалерово
- Хабаровск – Анадырь
- Хабаровск – Якутск
- Хабаровск – Нерюнгри
- Хабаровск — Улан-Удэ
- Хабаровск – Чита
- Хабаровск – Благовещенск
- Хабаровск – Зея
- Хабаровск – Тында
- Благовещенск – Зея
- Благовещенск – Тында
- Владивосток – Чита
- Владивосток – Улан-Удэ
- Владивосток — Комсомольск-на-Амуре
- Якутск — Улан-Удэ
- Якутск – Чита
- Улан-Удэ – Красноярск
- Улан-Удэ – Хужир
- Комсомольск-на-Амуре – Красноярск
- Петропавловск-Камчатский – Магадан
- Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск
- Южно-Сахалинск – Оха
- Южно-Сахалинск – Курильск
- Южно-Сахалинск – Южно-Курильск
- Хабаровск – Николаевск-на-Амуре
- Владивосток – Кавалерово
- Владивосток – Пластун
- Владивосток – Дальнереченск
- Владивосток – Дальнегорск
- Владивосток – Терней
- Владивосток – Преображение
- Терней – Амгу
- Терней – Светлая
- Терней – Единка
- Единка – Светлая
- Дальнегорск – Светлая
Оформить авиабилеты можно в собственных офисах продаж Авиакомпании «Аврора», а также у Агентов (возможно взимание сборов систем бронирования).
Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.