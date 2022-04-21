Авиакомпания «Аврора» проводит акцию «Встреча боевых друзей»

Фото: rbc.ru

Авиакомпания «Аврора» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «детей войны» — граждан Российской Федерации, родившихся с 22.06.1928 по 03.09.1945. Каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку на себя и на одного сопровождающего.

Оформить авиабилеты возможно с 21 апреля по 31 мая 2022 года на рейсы, выполняемые с 01 по 31 мая 2022 года.

Акция в полном объеме распространяется на собственные рейсы Авиакомпании «Аврора» по следующим маршрутам:

  • Южно-Сахалинск — Комсомольск-на-Амуре
  • Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский
  • Южно-Сахалинск – Красноярск
  • Южно-Сахалинск — Советская Гавань
  • Южно-Сахалинск – Благовещенск
  • Хабаровск – Оха
  • Хабаровск – Кавалерово
  • Хабаровск – Анадырь
  • Хабаровск – Якутск
  • Хабаровск – Нерюнгри
  • Хабаровск — Улан-Удэ
  • Хабаровск – Чита
  • Хабаровск – Благовещенск
  • Хабаровск – Зея
  • Хабаровск – Тында
  • Благовещенск – Зея
  • Благовещенск – Тында
  • Владивосток – Чита
  • Владивосток – Улан-Удэ
  • Владивосток — Комсомольск-на-Амуре
  • Якутск — Улан-Удэ
  • Якутск – Чита
  • Улан-Удэ – Красноярск
  • Улан-Удэ – Хужир
  • Комсомольск-на-Амуре – Красноярск
  • Петропавловск-Камчатский – Магадан
  • Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск
  • Южно-Сахалинск – Оха
  • Южно-Сахалинск – Курильск
  • Южно-Сахалинск – Южно-Курильск
  • Хабаровск – Николаевск-на-Амуре
  • Владивосток – Кавалерово
  • Владивосток – Пластун
  • Владивосток – Дальнереченск
  • Владивосток – Дальнегорск
  • Владивосток – Терней
  • Владивосток – Преображение
  • Терней – Амгу
  • Терней – Светлая
  • Терней – Единка
  • Единка – Светлая
  • Дальнегорск – Светлая

Оформить авиабилеты можно в собственных офисах продаж Авиакомпании «Аврора», а также у Агентов (возможно взимание сборов систем бронирования).

Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

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