Авиакомпания «Аврора» проводит акцию «Встреча боевых друзей»

Авиакомпания «Аврора» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «детей войны» — граждан Российской Федерации, родившихся с 22.06.1928 по 03.09.1945. Каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку на себя и на одного сопровождающего.

Оформить авиабилеты возможно с 21 апреля по 31 мая 2022 года на рейсы, выполняемые с 01 по 31 мая 2022 года.

Акция в полном объеме распространяется на собственные рейсы Авиакомпании «Аврора» по следующим маршрутам:

Южно-Сахалинск — Комсомольск-на-Амуре

Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский

Южно-Сахалинск – Красноярск

Южно-Сахалинск — Советская Гавань

Южно-Сахалинск – Благовещенск

Хабаровск – Оха

Хабаровск – Кавалерово

Хабаровск – Анадырь

Хабаровск – Якутск

Хабаровск – Нерюнгри

Хабаровск — Улан-Удэ

Хабаровск – Чита

Хабаровск – Благовещенск

Хабаровск – Зея

Хабаровск – Тында

Благовещенск – Зея

Благовещенск – Тында

Владивосток – Чита

Владивосток – Улан-Удэ

Владивосток — Комсомольск-на-Амуре

Якутск — Улан-Удэ

Якутск – Чита

Улан-Удэ – Красноярск

Улан-Удэ – Хужир

Комсомольск-на-Амуре – Красноярск

Петропавловск-Камчатский – Магадан

Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск

Южно-Сахалинск – Оха

Южно-Сахалинск – Курильск

Южно-Сахалинск – Южно-Курильск

Хабаровск – Николаевск-на-Амуре

Владивосток – Кавалерово

Владивосток – Пластун

Владивосток – Дальнереченск

Владивосток – Дальнегорск

Владивосток – Терней

Владивосток – Преображение

Терней – Амгу

Терней – Светлая

Терней – Единка

Единка – Светлая

Дальнегорск – Светлая

Оформить авиабилеты можно в собственных офисах продаж Авиакомпании «Аврора», а также у Агентов (возможно взимание сборов систем бронирования).

Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.