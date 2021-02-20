Авиакомпания «Россия» вводит дополнительные рейсы на маршруте Южно-Сахалинск- Москва

Частоту полетов увеличат уже нынешней весной. С 16 мая по 3 октября самолеты в столицу и обратно будут летать дважды в день. А с 4 июня по 25 сентября по пятницам и субботам введут еще и дополнительный третий рейс.

Сейчас на этом маршруте ежедневно выполняется лишь один рейс самолетом Boeing 777-300 вместимостью 373 пассажира.

Региональное правительство ведет переговоры о его замене на более вместительный борт — Boeing 777-300ER, способный перевозить 457 человек. Кроме того, совместно с федеральными органами власти уточняются планы по исполнению программы субсидируемых перевозок до конца 2021 года.