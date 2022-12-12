В портовом городе два месяца назад снесли местную достопримечательность, знаковое для многих здание — бывшую гостиницу Сахалинского морского пароходства. Власти намеревались разместить в нем детскую поликлинику, но... С потерей горожане не...
Администрация Южно-Сахалинска просит горожан обратить внимание на правила использования газовых баллонов и первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций.
Баллоны с газом запрещено хранить в частных...
Региональный благотворительный фонд «Будущее вместе» и областные власти организовали закупку крупной партии обмундирования для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. В комплект вошла верхняя...