 «Аврора» подтверждает лидерство в авиаперевозках на Дальнем Востоке

Авиакомпания «Аврора» завершила первое полугодие 2025 года с ростом операционных показателей – пассажиропоток за первые шесть месяцев составил 742 тыс. пассажиров, что на 4% превышает показатели аналогичного периода минувшего года. Процент занятости кресел в первом полугодии составил 82%. За первое полугодие на международных направлениях «Аврора» перевезла 61 тыс. пассажиров, что на 13% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

– Единая дальневосточная авиакомпания помогает развивать регионы. Она была создана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, чтобы увеличить транспортную доступность, расширить маршрутную сеть и повысить качество авиаперевозок. Воздушный транспорт для дальневосточных регионов имеет жизненное, стратегическое значение. От повышения транспортной доступности напрямую зависит качество жизни людей, развитие внутреннего туризма, привлечение инвесторов, – сказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Пассажиропоток единой дальневосточной авиакомпании совместно с авиакомпаниями-партнерами за первое полугодие 2025 года вырос на 8% и составил 1 238 тыс. пассажиров.

– Авиакомпания «Аврора» уверенно держит статус ведущего дальневосточного перевозчика и постепенно наращивает ключевые показатели. При поддержке Правительства и субъектов региона, преодолевая существующие трудности в авиаотрасли, мы продолжаем выполнять поставленную задачу – обеспечивать транспортную доступность Дальневосточного федерального округа, – прокомментировал генеральный директор Авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

В первом полугодии «Аврора» планомерно развивала свою маршрутную сеть, открывая новые рейсы. В январе 2025 года открыт маршрут, субсидируемый из бюджета Хабаровского края, Хабаровск – Советская Гавань. Благодаря более вместительным и современным воздушным судам Q400, пассажиропоток в Советскую Гавань вырос в три раза, а весь пассажиропоток внутри Хабаровского края увеличился на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2025 года международные маршруты пополнились новым рейсом Владивосток – Далянь, что увеличило общее количество рейсов в Китай до двадцати в неделю.

С мая 2025 года возобновлен регулярный социально значимый рейс Улан-Удэ – Хужир, который выполняется дважды в неделю. В июне 2025 года в маршрутную сеть вернулся социально значимый рейс из Южно-Сахалинска в Ноглики, выполняемый дважды в неделю, субсидируемый Правительством Сахалинской области.

С января 2025 года на маршруте Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, субсидируемом правительством Хабаровского края, увеличилась частота с 7 до 11 рейсов в неделю.