Автобус меняет маршрут. В Южно-Сахалинске схема движения общественного транспорта станет более удобной

С 15 августа в Южно-Сахалинске стартует первый этап реализации большой транспортной реформы, которая будет проводиться в городском округе не менее двух лет. Она инициирована мэром города Сергеем Надсадиным при поддержке правительства островного региона и госкорпорации ВЭБ.РФ.

В рамках реформы запланирован большой комплекс мероприятий — это обновление подвижного состава, оптимизация маршрутной сети, новая организация работы перевозчиков и др.

Ключевые моменты нововведений обозначил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов, отвечающий за сферу транспорта в городе. Он напомнил, что работу автобусов теперь будет регулировать единый оператор – уже сформирован штат сотрудников нового структурного подразделения, завершается настройка программного обеспечения.

В частности, корректировки будут внесены в схемы движения ряда городских маршрутов, таких, как 19, 20, 28, 62, 63, 9, 81. Это необходимо для интеграции железнодорожного транспорта в систему общественного транспорта города. Ориентировочно с сентября автобусы обозначенных маршрутов будут заезжать на привокзальную площадь. Сейчас на ее территории активно ведутся работы по созданию транспортно-пересадочного узла, чтобы обеспечить условия для более удобной пересадки пассажиров с поездов на городские автобусы — людям не придется идти 700 метров до ближайшей автобусной остановки.

Корректировка маршрутов предусматривает изменения только на участках, примыкающих к привокзальной площади. Например, сейчас автобусы маршрута ¹ 20 следуют по ул. Пуркаева, затем поворачивают на ул. Ленина, едут до ул. Сахалинской и далее по установленной схеме. После корректировки автобусы ¹ 20 с ул. Ленина будут заезжать на привокзальную площадь через ул. Карла Маркса, делать остановку на площади и затем через Коммунистический проспект возвращаться на улицу Ленина. На остальном протяжении маршрут останется прежним.

Также появятся дополнительные возможности для пассажиров рейсовых автобусов. К примеру, прибывая из Дальнего, по единому билету люди смогут в течение 30 минут пересесть на общественный транспорт, дополнительно оплачивать проезд на автобусе в таком случае не нужно. Уже с 15 августа бесплатная пересадка будет предусмотрена для 31 городского маршрута, с 1 октября она появится и на остальных семи.

Чтобы повысить комфортность пассажирских перевозок, в Южно-Сахалинске будет полностью обновлен автобусный парк (147 автобусов в рамках первого этапа). Планируется, что первые автобусы придут в областной центр осенью этого года. Как отметил Александр Попов, город практически полностью откажется от автобусов «малого класса». Они будут заменены на современные автобусы средней и большой вместимости.

– Все новые автобусы будут работать на газомоторном топливе. Также они адаптированы под маломобильных граждан — предус­мотрены низкий уровень пола, система дублирования как визуальной, так и звуковой информации. Кроме того, в салоне установлены кондиционеры и дополнительные отопительные элементы, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров в зимнее время, – рассказал Александр Попов.

На втором этапе обновления автопарков планируется приобретение и запуск на линию электробусов. Первые единицы техники поступят в Южно-Сахалинск до конца этого года, большая часть электротранспорта прибудет в 2023-м.

Добавим, что новая система организации работы пассажирского транспорта, которую будет координировать единый оператор, позволит существенно оптимизировать перевозки, а также минимизировать некоторые проблемные моменты.

– Задача перевозчика — строго придерживаться графиков, не допускать нарушения правил дорожного движения, соблюдать другие требования, на основе которых будет формироваться оценка качества его работы, – добавил Александр Попов.

В частности, предусмотрены изменения в расписании маршрутов автобусов ¹ 10, 3, 62. Планируется, что они будут работать на линии ориентировочно с 5.15 до 23.30. Таким образом, жители отдаленных районов смогут уехать домой на общественном транспорте как в утренние часы, так и поздно вечером.

Реализация мероприятий в рамках транспортной реформы находится на личном контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

Виктор ГОРОДОВ.