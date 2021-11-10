Автобус с пассажирами попал в ДТП на оживленной магистрали Южно-Сахалинска

Серьезное ДТП произошло в Южно-Сахалинске: грузовой автомобиль врезался в автобус, в салоне которого находились пассажиры. Автобус остановился на запрещающий сигнал светофора в районе надземного перехода у Дома торговли, тем временем двигавшийся сзади самосвал не скорости въехал в него. Свидетели, написавшие о столкновении в соцсетях пишут, что удар был очень сильным и громким. Из-за «тарана» на дороге образовалась большая пробка.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в этом ДТП пострадало семеро человек в возрасте от 17 до 68 лет. У четверых на месте медики «скорой» определили закрытые черепно-мозговые травмы, двое пациентов отделались ушибами. У одной из возрастных пассажирок автобуса – острая реакция на стресс.

На вызов приехало три машины службы «скорой», спасатели, а так же сотрудники ГИБДД. От удара автобус получил большую вмятину – все-таки с грузовиком он находится в разных весовых категориях. Пассажиров эвакуировали сразу – общественный транспорт, попавший в аварию, работает на газе, нельзя было исключать угрозу взрыва. Но эти опасения не подтвердились, сообщили в областном управлении МЧС.

Механические повреждения оказались масштабнее, нежели казались вначале, поэтому в парк автобус доставили на буксире.

По предварительной информации, водитель самосвала нарушил правила, двигаясь по полосе, где движение для грузовых автомобилей запрещено дорожными знаками.

Доследственной проверкой происшествия занимается следственный отдел по г. Южно-Сахалинску регионального следственного управления СК РФ. Проверка, проводимая органами ГИБДД находится на контроле прокуратуры г. Южно-Сахалинска.

Кстати

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил организовать «горячую линию» для пострадавших и свидетелей ДТП с пассажирским автобусом. Ее номер – 51 00-51.

Григорий РОСТОВЦЕВ.