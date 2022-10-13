Автобус у центрального перрона. В Южно-Сахалинске готовятся к запуску транспортно-пересадочных узлов

В субботу, 15 октября, автобусы зайдут на новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на привокзальной площади.

Здесь завершается первый этап благоустройства. А с понедельника, 17 октября, в Дальнем посадка на рельсобусы начнется с нового ТПУ «Алые розы». Обустройство остальной инфраструктуры для этого ТПУ еще продолжается.

Таким образом, с субботы через привокзальную площадь начнут курсировать автобусы маршрутов ¹ 19, 20, 28, 62, 63, 9, 81. С началом рабочей недели пассажиры пригородного поезда Дальнее — Южно-Сахалинск (и в обратном направлении) смогут делать удобные пересадки с поезда на городские автобусы.

Ход заключительных работ по подготовке к запуску ТПУ на привокзальной площади проверил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Вместе с ним объект посетили координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский и депутат городской думы Николай Артеменко.

– Это первый в Южно-Сахалинске транспортно-пересадочный узел. Смысл изменений заключается в том, чтобы по-новому организовать движение людей, которые пользуются железнодорожным транспортом. Чтобы, приезжая на поезде, люди могли максимально комфортно пересаживаться на автобус, – отметил мэр Сергей Надсадин.

По словам депутата Николая Артеменко, с организацией ТПУ, наконец, закончится «хаотичная ситуация на площади, когда непонятно, кто куда едет, кто где стоит».

Один из вариантов, который сейчас рассматривается администрацией, – на первых порах привлечь волонтеров, которые помогут сориентироваться пассажирам на территории ТПУ.

Добавим также, что с 17 октября активируется возможность при использовании транспортной карты бесплатно пересаживаться с поездов на автобусы. Бесплатная пересадка по транспортной карте возможна в течение 30 минут от времени оплаты. Приобрести транспортную карту можно по адресу: Пограничная, 30 (МУП «ГИАЦ»), стоимость 150 рублей. Сейчас прорабатывается вопрос продажи транспортной карты через кассы РЖД.

Как рассказал директор центра развития городской среды Василий Вишневский, запуск центрального перрона — это первый этап благоустройства привокзальной площади. После запуска ТПУ в субботу стартует второй этап. Для этого строители перекроют восточную часть площади, которая примыкает к скверу и где работы еще не проводились.

В рамках благоустройства второй очереди будет обустроено пять специальных площадок для такси и около 40 парковочных мест для личного транспорта на привокзальной площади. Кроме того, будет действовать перехватывающая парковка на 100 машино-мест на ул. Вокзальной. Также подготовлена площадка по ул. Карла Маркса, 51. Подробная информация о перекрытиях в связи с началом второго этапа работ будет сообщена дополнительно.

– Все мы понимаем, что изменения напрашивались уже давно. Думаю, у подрядчика получится сделать современный, удобный и красивый объект, – сказал координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский.

Завершение всех работ по обустройству ТПУ запланировано на 1 ноября. К этому же времени полностью будет обустроен ТПУ в Дальнем.

Виктор ГОРОДОВ.