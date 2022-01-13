Автобусное сообщение в Южно-Сахалинске приостанавливается

В связи с ухудшением погодных условий и необходимостью расчистки улично-дорожной сети с 19:00 полностью прекращается автобусное сообщение на территории городского округа. Общественный транспорт ходить не будет.

Администрация Южно-Сахалинска рекомендует работодателям отпустить работников домой, а горожанам — учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.

Данная мера — вынужденная. Состояние дорог требует тщательной расчистки, а нахождение на линии пассажирских автобусов затрудняет эти работы.

Принято решение о запуске из города через Луговое четырёх больших автобусов №10 и №71. Они будут ходить до 19:00, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска