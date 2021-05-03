Автобусному сообщению на севере области добавили комфорта

Охинская автотранспортная компания приобрела в лизинг три автобуса марки «Higer» 2020 года выпуска.

-Теперь путь Оха – Ноглики будет проходить для автопассажиров с комфортом, без приключений и поломок. Только одна просьба к пассажирам: автобусы очень дорогие, давайте их беречь», – говорит, и. о. директора АТК Игорь Подуфалов.

35-местныке автобусы оборудованы высокими мягкими сидениями с регулируемой спинкой и ремнями безопасности, современной системой отопления и вентиляции, видеорегистраторами для салона и слежения за дорожным движением, тахографом, системой навигации ГЛОНАСС. Багажные отсеки – под полом.

До последнего времени на этом маршруте работали старые, физически и морально устаревшие автобусы, к которым у жителей северных районов накопилась масса претензий. Зимой пассажиры жаловались на невыносимый холод, летом – на полный салон пыли Транспорт нередко ломался на полпути. Из-за отсутствия багажных отсеков салон был буквально завален сумками, а щели внутри приходилось заделывать чем придётся.. Но выбора, на чем добираться до Ноглик и обратно, у северян не было.

В январе нынешнего года недовольство охинцев достигло пика. Тогда губернатор области Валерий Лимаренко заявил, что контракт с «Охинским ПАТП» будет расторгнут. В марте региональный центр государственных закупок разместил аукцион по поиску подрядчика на выполнение регулярных пассажирских перевозок на этом межмуниципальном маршруте.

Победителем аукциона и стала Охинская автотранспортная компания.

Расписание движения автобусов останется прежним, цена – тоже, сообщает пресс-служба регионального правительства.