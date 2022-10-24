Автобусные фасоны. Общественный транспорт Южно-Сахалинска отражает его развитие во времени и пространстве

Автобусы прописались на улицах главного города области с послевоенных времен. На старых фотографиях они часто встречаются на задних планах. По ним можно определить, в какой период сделан снимок. Ведь модели пассажирского автотранспорта менялись синхронно со временем, как фасоны одежды или обуви.

А официальной датой начала регулярных пассажирских перевозок считается 20 марта 1946 года. Чуть раньше, 5 марта того же года, появился приказ по Автоуправлению Южно-Сахалинской области – ввести расписание движения автобусов с 9 часов утра до 10 часов вечера по ул. Ленина (Оо-дори) – 2 единицы и Компроспекту (Дзиндзя-дори) – 1 единица. Движение автотранспорта прекращалось в период распутицы и во время зимних буранов.

Эти и многие другие любопытные сведения содержатся в книге «История развития транспорта» Евгения Ермилова, много лет проработавшего в мэрии областного центра. Из нее, например, можно узнать, что после освобождения южного Сахалина и Курил по распоряжению Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам город получил 10 из 92 принятых трофейных автомобилей. На них и стали организовывать регулярные внутренние перевозки.

В 1947 году в городе имелось пять автобусов и одно такси. Уровень комфорта в них по нынешним меркам был весьма скромным, но люди были рады и этому.

Новый импульс общественный транспорт получил в первое послевоенное десятилетие – город развивался, и нужно было прокладывать маршруты в места новых застроек.

В мае 1952 года на улицах областной столицы появились новые автобусы ЗИС-155 и ГАЗ-651. Их можно назвать символами той эпохи – страна восстанавливала разрушенное войной хозяйство, люди оправлялись от потрясений и жили надеждой на лучшее, особенно после окончания эпохи сталинских репрессий.

Проложили маршруты от центра города до парка, от центра до улицы Южной (нынешний проспект Победы), от вокзала до Владимировки и совхоза «Южно-Сахалинский». Маршрут Южно-Сахалинск – Хомутово продлили до села Лиственничное.

Материальная база укреплялась с каждым годом.

В 1970 году пришла первая партия новых автобусов ЛАЗ-695, а объем пассажирских перевозок по сравнению с 1960 г. вырос более чем на 30 %.

Наступила новая эпоха.

В 1977 году на городские маршруты от вокзала до аэропорта, санатория «Сахалин», Новоалександровска впервые поставили более комфортные автобусы ЛиАЗ-677. По сообщению «Советского Сахалина», протяженность внутригородских линий на тот момент составляла более 160 км. В планах было открыть новые и увеличить среднюю скорость движения пассажирского автотранспорта с 16,9 до 18,2 км/час.

В 80-х годах для профилактики правонарушений и несчастных случаев с пассажирами на крышах автобусов решили установить проблесковые маячки синего цвета, а у бригадиров – еще и рации для связи с милицией и диспетчерской ПАТП-2. Когда в салоне что-то случалось, к автобусу оперативно вызывали милицию или медиков.

В апреле – мае 1984 года в адрес Южно-Сахалинского ПАТП-2 поступили первые пять венгерских автобусов особо большой вместимости «Икарус-280». Они получили название «гармошка» за счет резиновых гофр в середине.

К концу советской эпохи, в 1990 году, ПАТП-2 насчитывал более 160 автобусов различной вместимости.

Не все, конечно, было гладко. Нередко машины по пути в гараж проезжали мимо пассажиров на остановках. В 1988 году водителям вменили в обязанности «проводить подвоз пассажиров в попутном направлении при движении в гараж или при следовании из гаража на начальный пункт» – так говорилось в ответе руководства автобусного парка на публикацию «Советского Сахалина» в номере от 14 апреля 1988 года.

Ну и в целом 90-е годы стали непростым периодом в истории автобусного хозяйства города, да и не только его. На рынок вышли частные перевозчики на микроавтобусах. Это было плюсом. Но минусом стало то, что упал уровень обслуживания.

На частных маршрутках не действовали льготы, автобусный парк не получал компенсацию за пассажиров, которым они полагались. Сокращалась выручка, не хватало средств на запчасти, ремонт, зарплату. Прекратились поставки «Икарусов» и запчастей к ним. Выкручивались как могли – был период, когда на маршрутах ездили автобусы с танковым двигателем, выпущенные на материке по конверсии.

В 1997 году в ПАТП-2 внедрили спутниковую систему слежения за движением общественного транспорта, чтобы управлять его работой в режиме онлайн. Но предприятие обанкротилось.

Возрождение общественного автотранспорта началось уже в новом тысячелетии.

Практика показала, что одними только микроавтобусами проблему пассажирских перевозок не решишь. Им на смену пришел транспорт большой вместимости.

Объявлена реформа общественного транспорта, в ее рамках вводится новая система расчетов городских властей с транспортниками за перевозку пассажиров.

У города появились новые автобусы на газомоторном топливе, совсем скоро поступят первые партии пассажирского транспорта на электрической тяге.

Все это тоже станет символом сменившейся эпохи.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Кстати

Летом 1956 года открылись маршруты из Южно-Сахалинска до Холмска и Корсакова. В 60-х годах на улицы областной столицы вышли автобусы ЛиАЗ-158, с каждым годом их полку прибывало.

Только цифры

За 1946 год объем перевозок по Южно-Сахалинской автотранспортной конторе составил 18 тысяч пассажиров, за 1947 год – 318 471 пассажир.

В 2021 году общественный транспорт областной столицы перевез порядка 29 млн человек.

Справка

1 октября 1955 года образовалось Южно-Сахалинское пассажирское автохозяйство, 22 марта 1965 года его переименовали в автобусный парк. Через 2 года он стал именоваться ПАТП-2.

3 ноября 1993 года ПАТП-2 обрело статус муниципального предприятия, 7 августа 2004 года было ликвидировано.

Сейчас перевозками пассажиров на внутригородских маршрутах занимается АО «Транспортная компания».

Возьмите на заметку

В областном центре сейчас действует свыше 40 внутригородских маршрутов общественного транспорта, в рамках реформы их количество сократится до 38.