Автобусные кассы в областном центре за несколько дней два раза переезжали

Пассажиры междугородних маршрутов не могли сдержать своего удивления и возмущения – на прошлой неделе кассы по продаже билетов исчезли со своего привычного места. И с привокзальной площади переместились в здание торгового центра за несколько сотен метров метрах от посадочных площадок.

В комментариях в соцсетях люди негодовали, горько шутили и пытались понять – кому пришло в голову создать такие неудобства? Как быть приезжим, не знающим город? А людям преклонного возраста и больным?

В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что началось всё с расторжения договора между перевозчиками и владельцем прежнего помещения. Транспортники решили перенести кассы в торговый центр.

Властям вместе с ними пришлось искать компромиссный вариант – продажу билетов вернули практически на прежнее место – в автокассу расположенную в левом крыле здания вокзала. То есть в непосредственной близости от места отправления автобусов.

Сейчас там продают билеты на рейсы № 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский – Южно-Сахалинск; № 507 Южно-Сахалинск – Смирных – Южно-Сахалинск; № 516 Южно-Сахалинск – Холмск – Южно-Сахалинск; № 518 Южно-Сахалинск -Невельск – Южно-Сахалинск.

Сергей РЯБОВ.

