Пятница, 29 ноября, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Автодорогу между Холмском и Яблочным одели в асфальт

Последние километры ремонтируемой трассы.

В Холмском районе заасфальтирован участок региональной трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск с 51 по 58 километр. Работы были выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

– К нам поступали многочисленные обращения о состоянии этой автодороги. Ранее она была грунтовой, из-за чего неудобства испытывали и автомобилисты, и пешеходы. По поручению губернатора Валерия Лимаренко асфальтирование участка протяжённостью 6,8 километра было завершено в этом году. Для ускорения темпа работ подрядчик привлёк дополнительные ресурсы – рабочих и спецтехнику. На объекте одновременно трудились три дорожные бригады. Сегодня к утру были уложены последние метры твёрдого покрытия, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Ремонтные работы на автодороге велись с применением технологии холодной регенерации, при помощи которой новые конструктивные слои с заданными характеристиками изготавливают за счёт смешивания слоёв основания дорожной одежды с вяжущими и инертными материалами. В следующем году здесь появятся барьерные ограждения и комфортные съезды на примыканиях.

Также на участках автодороги завершается капитальный ремонт мостов через реки Ханкотан и Отселе. По окончании работ на сооружениях будет уложено современное асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары для пешеходов и автобусные остановки. Кроме того, проект предусматривает устройство борта из щебня на дне труб, который позволит рыбе свободно заходить в нерестовые реки Отселе и Ханкотан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предыдущая статья
900 миллионов рублей потрачено на покупку жилья для сирот
Следующая статья
Сахалинские туристические компании участвовали в международной выставке в Китае
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ