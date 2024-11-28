Автодорогу между Холмском и Яблочным одели в асфальт

В Холмском районе заасфальтирован участок региональной трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск с 51 по 58 километр. Работы были выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

– К нам поступали многочисленные обращения о состоянии этой автодороги. Ранее она была грунтовой, из-за чего неудобства испытывали и автомобилисты, и пешеходы. По поручению губернатора Валерия Лимаренко асфальтирование участка протяжённостью 6,8 километра было завершено в этом году. Для ускорения темпа работ подрядчик привлёк дополнительные ресурсы – рабочих и спецтехнику. На объекте одновременно трудились три дорожные бригады. Сегодня к утру были уложены последние метры твёрдого покрытия, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Ремонтные работы на автодороге велись с применением технологии холодной регенерации, при помощи которой новые конструктивные слои с заданными характеристиками изготавливают за счёт смешивания слоёв основания дорожной одежды с вяжущими и инертными материалами. В следующем году здесь появятся барьерные ограждения и комфортные съезды на примыканиях.

Также на участках автодороги завершается капитальный ремонт мостов через реки Ханкотан и Отселе. По окончании работ на сооружениях будет уложено современное асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары для пешеходов и автобусные остановки. Кроме того, проект предусматривает устройство борта из щебня на дне труб, который позволит рыбе свободно заходить в нерестовые реки Отселе и Ханкотан, сообщает пресс-служба регионального правительства.