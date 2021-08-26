Автомобиль на газе преодолел более 1000 км

Служебная машина министра энергетики Сахалинской области Михаила Гузенко, переоборудованная на газ, проделала путь от Южно-Сахалинска до Тымовского и обратно. Всего автомобиль преодолел более 1000 км.

Это стало возможным благодаря развитию сети газовых заправок в регионе. Совсем недавно начали работу передвижные газовые заправщики ПАГЗ в Поронайском и Тымовском районах, что создало возможность дальних поездок на газе.

Всего за время пути машина совершила 4 заправки: в Южно-Сахалинске в начале пути, затем через 290 км в Поронайске. Третья заправка состоялась в Тымовском перед обратной дорогой, четвертая – снова в Поронайске.

В ближайшее время ожидается запуск ПАГЗ в Долинске.

Роман ХУДЖАНИЯЗОВ.

Фото: министерство энергетики Сахалинской области