Автомобили все заполонили

В цивилизованных странах принято первым делом продумывать, где пройдут дороги, а потом строить здания. У нас, похоже, все наоборот.

Новые магазины на ул. По­граничной появились воз­ле трассы. Ул. Бумажная очень узкая, ее можно было расширить, когда сносили гаражи. Однако этого не сделали, зато вблизи проезжей части возвели дом. Теперь водители новой станции «Скорой помощи» теряют драгоценное время на выездах.

Почему бы мэрии Юж­но-Сахалинска не издать постановление, запрещающее строить новые дома ближе 10 метров от дорог? Ведь со временем городу придется расширять транспортные сети.

В последнее время автостоянки в областном центре ликвидируют, но компактные многоуровневые гаражи практически не строят. Улицы и дворы забиты машинами, и с каждым годом их все больше. Если бы автовладельцы, приехавшие на работу или по другим делам, могли оставить машину на крытой стоянке, то и им было бы спокойно, и автомобили бы никому не мешали, и в бюджет шли поступления от оплаты парковок.

На мой взгляд, город упускает возможность не только освободить микрорайоны от засилья личного транспорта, но и пополнить казну немалыми средствами.

Виктор Змачинский, г. Южно-Сахалинск.