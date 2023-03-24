Автопарк станции скорой помощи областной столицы обновлен современными автомобилями

Губернатор Валерий Лимаренко вручил работникам скорой помощи островной столицы ключи от 16 современных автомобилей, приобретенных за счет средств регионального бюджета.  По сути обновлена половина автопарка станции скорой помощи.

– В экстренных случаях люди всегда обращаются к работникам скорой помощи. Каждая минута ожидания врача здесь на счету. Поэтому обновление автопарка является очень важной задачей. Нам удалось значительно продвинуться в ее решении. За два года в регион прибыли 29 автомобилей скорой помощи. Все они были отправлены в районы области. Эта партия машин предназначена для станции скорой помощи Южно-Сахалинска. Хочу пожелать вам удачи в непростом и очень важном труде, – обратился к медикам глава региона.

Новые автомобили со следующей недели будут выпускать на линию. Их оснащают всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам. В комплект оборудования входят дефибрилляторы, кардиографы и аппараты ИВЛ.

– При необходимости можно остановить машину и на месте провести все экстренные процедуры. Здесь есть даже розетки для аппаратуры. Они нужны на случай, если что-то разрядится. Предусмотрено все необходимое для дезинфекции и обеззараживания, – рассказала губернатору работник станции скорой помощи.

Благодаря пополнению автопарка региона, бригады скорой помощи в экстренных случаях приезжают к пациентам в среднем за 13 минут. Это высокий показатель, так как федеральный норматив составляет 20 минут, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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