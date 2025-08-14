Автопарк Южно-Сахалинска пополнили новые автобусы

В рамках транспортной реформы городской округ приобрёл ещё 12 современных автобусов. Пассажирский транспорт оборудован всем необходимым для комфорта южносахалинцев.

Парк муниципального перевозчика пополнили автобусы среднего класса марки «Ютонг», рассчитанные на 55 посадочных мест. Машины работают на газомоторном топливе. Автобусы оборудованы системами бескондукторной оплаты проезда, кондиционирования и видеонаблюдения. Техника низкопольная и оснащена пандусами, что обеспечивает удобство и безопасность для маломобильных групп населения.

– Новые автобусы отвечают всем современным требованиям. Они заменят устаревшую технику и позволят обеспечить более комфортное передвижение пассажиров по маршрутам, – отметил заместитель генерального директора АО «Транспортная компания» Роман Одинцов.

В настоящее время специалисты компании готовят автобусы к выходу на линию: завершают регламентные работы и оформляют все необходимые документы. Ожидается, что новый транспорт начнёт курсировать по улицам города к сентябрю. Маршруты, на которые выйдет техника, будут определены с учётом потребностей пассажиров.

Фото пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.

СПРАВКА

Транспортная реформа, инициированная мэром Сергеем Надсадиным и поддержанная губернатором Валерием Лимаренко, стартовала в муниципалитете в 2022 году. Обновление подвижного состава – один из ключевых её этапов, важный шаг к повышению комфорта передвижения горожан и созданию современной и доступной транспортной системы.