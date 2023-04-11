Автопоезд с огромным грузом попал в ДТП в Углегорском районе

Крупногабаритный груз предназначается для угледобытчиков из Восточной горнорудной компании. С прошлой недели его везут из порта Корсаков в Углегорский район. Время движения – с 22 часов до 6 утра в сопровождении ГИБДД, поскольку ширина автопоезда с грузом составляет свыше 9 метров.

Завершение путешествия планировалось на 13 апреля. Остался практически последний рывок, но тут автопоезд попал в аварию у поворота на Шахтерск.

Крупногабаритный груз съехал с платформы к кювету. Вторым участником происшествия, судя по всему, стал груженый углевоз с прицепом, который ехал от Солнцевского угольного разреза в порт Шахтерск. Из него на дорогу просыпался уголь.

Владимир Павлов.