Азиза Газизовна подманила 15 селезней. Островным охотникам понравилось охотиться с подсадной уткой

Те немногие, кто успел обзавестись подсадной уткой для нового вида охоты, оценили преимущества этого занятия.

Напомним, этой весной для сахалинцев и курильчан помимо привычной охоты на водоплавающую дичь на две недели раньше стал доступен новый ее вид – охота с подсадной живой уткой. Специально обученная птица высаживается на воду, она приманивает селезней. Охотнику остается лишь добыть дичь из своего укрытия.

Холмчанин Иван Хандогин уверен, что ему крупно повезло – свою пернатую помощницу он успел купить к самому началу сезона. До этого он безуспешно договаривался, чтоб уточку ему прислали из Владивостока, но там возникли сложности с оформлением ветеринарного паспорта и прочих документов. Однако рынок быстро среагировал, и ближе к сезону утки уже продавались и на Сахалине, правда, цена на них увеличивалась с каждым днем.

– Свою птицу я купил за 15 тысяч рублей. Назвал ее Азиза Газизовна, – смеется Иван, – клюв у нее потому что немного крючком.

Иван вывозил птицу на водоем до начала сезона, тренировал ее. Утка быстро сообразила, чего от нее хотят. В одну из тренировок она начала «чистить перышки» – самка смазывает перья слюной, это один из обязательных элементов приманивания самца.

Все усилия были не зря. Благодаря подсадной утке охотник добыл за сезон 15 селезней. В предыдущие годы, а охотится холмчанин уже более десяти лет, такого удачного сезона он не припомнит.

– Дичь я обязательно промораживаю несколько дней, потом готовлю из нее на природе шурпу. По мне так это лучший способ приготовления, – поделился Иван Хандогин.

По его словам, те, кто хоть раз попробует охотиться с подсадной живой уткой, вряд ли получит столько удовольствия от этого древнего промысла в обычный сезон охоты.

Когда пришел срок добывать птицу без пернатой помощницы, Иван на охоту уже не особо и рвался – не было того азарта, на излюбленных охотниками местах было уже слишком многолюдно.

Холмчанин с нетерпением ждет следующего сезона. Сейчас Азиза Газизовна изволит отдыхать на ферме у его друзей. Хозяин уверен – весной 2022 года она не подведет и опять покажет себя во всей своей утиной красе.

В целом, как отмечают специалисты агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, сезон весенней охоты на пернатую дичь на островах прошел довольно спокойно. Охотники впервые так массово озадачились вопросом поиска живой подсадной утки, и многие действительно прониклись идеей не только охоты с подсадной, но и разведения пернатых помощниц для использования при охоте в следующих сезонах и продажи уток.

В ходе рейдов охотничьи инспекторы отметили, что большинство охотников освоили традиционную русскую охоту с подсадной уткой со всеми ее сложностями и особенностями, но были и те, кто брал с собой совершенно нерабочую и неподготовленную утку только для того, чтобы избежать протокола за нарушение правил охоты.

– В любом случае, в связи с изменениями в федеральном законодательстве к следующему сезону у охотников есть больше времени подготовиться, а у агентства – учесть все плюсы и минусы прошедшего сезона для внесения поправок в региональное законодательство, – прокомментировал заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства региона Данила Дударев.

Весенний период охоты 2021 года на территории Сахалинской области стартовал 15 апреля. 24 апреля закончилась весенняя охота на водоплавающую дичь (последними отохотились охинцы), до 31 мая продолжается охота на бурого медведя.

Этой весной сотрудники агентства и лесничеств провели 379 рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания, борьбе с браконьерством.

Основным нарушением стало отсутствие у охотников при себе документов (охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на использование оружия). Имелись факты нарушения правил весенней охоты на водоплавающую дичь – охота без использования укрытия (с подхода), добыча самок уток, превышение норм добычи пернатой дичи в сутки и некоторые другие.

Составлено 34 протокола об административных правонарушениях, в настоящее время привлечено к ответственности 20 нарушителей, материалы дел об административных правонарушениях в отношении остальных лиц направлены на рассмотрение в уполномоченные органы. На виновных наложены административные штрафы. Изъяты одно охотничье ружье, семь незаконно добытых уток, сообщили в областном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Виктор КАРПОВ.

Фото Ивана Хандогина.