Балык из палтуса холодного копчения

Идеальная рыба для холодного копчения, в этом главная ценность белокорого палтуса. Его мясо очень плотное и прекрасно подходит для балыка. Для начала нужно правильно разделать тушу.

С верхней и нижней частей срезают филе, получится четыре пласта. Филе «раскраивают» на пластики поменьше, каждый шириной с ладонь. Дальше у каждого рыболова свои секреты приготовления, но в любом случае подготовка к копчению включает подсаливание и подвяливание мяса. В нем не должно быть избытка влаги.

Как только поверхность мыса подсохнет, можно приступать к холодному копчению. Лучшими и универсальными считаются ольховые опилки. Хвойные породы древесины и березовые опилки использовать не рекомендуется. В первом случае при тлении выделяются смолы, а во втором – деготь. Время копчения зависит от вкуса. Для белой рыбы достаточно суток. Полученный балык нужно упаковать в вакуумную упаковку и отправить на хранение в морозилку – деликатес долго не хранится.

Впрочем, палтус хорош во всех видах, приятного аппетита!