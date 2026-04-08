Среда, 8 апреля, 2026
Домой Лента событий

Банк России: сахалинцы и курильчане могут вернуть мелочь в оборот

Банк России объявил  акцию «Монетная неделя», которая продлится до 18 апреля. В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях, которые участвуют в акции. При желании там же можно положить мелочь на свой счет.

— Впервые акция «Монетная неделя» прошла в 2023 году. За это время жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Сахалинцы тоже ежегодно вносят свой вклад: во время весенней и осенней акций в 2025 году жители нашего региона вернули в оборот 97 тысяч монет различного номинала на 328,5 тысячи рублей. Благодаря таким акциям снижаются затраты на чеканку новых монет, — рассказала эксперт по исследованию денежных знаков отделения Банка России по Сахалинской области Анна Кофанова.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ