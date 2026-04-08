Банк России: сахалинцы и курильчане могут вернуть мелочь в оборот

Банк России объявил акцию «Монетная неделя», которая продлится до 18 апреля. В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях, которые участвуют в акции. При желании там же можно положить мелочь на свой счет.

— Впервые акция «Монетная неделя» прошла в 2023 году. За это время жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Сахалинцы тоже ежегодно вносят свой вклад: во время весенней и осенней акций в 2025 году жители нашего региона вернули в оборот 97 тысяч монет различного номинала на 328,5 тысячи рублей. Благодаря таким акциям снижаются затраты на чеканку новых монет, — рассказала эксперт по исследованию денежных знаков отделения Банка России по Сахалинской области Анна Кофанова.