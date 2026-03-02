Баня в Томари заработала, а в Тымовске — тишина

Есть у нас для читателей две новости: хорошая и плохая. Начнём с хорошей.

В Томари появился лёгкий пар в бане, которая не работала с июля 2025 года! В адрес администрации района до этого было выпущено немало критических стрел. Томаринец Сергей Собянин (тёзка московского мэра) даже разместил в интернете видеоролик, где он в банном прикиде машет веником в чернеющем проёме котла. А там – ни тепла, ни пара. Тот ролик, к слову, посмотрела вся страна.

Губернатору области на встрече с жителями города было доложено о проблеме. И «Советский Сахалин» под острую статью отвёл газетную площадь на первой полосе.

Администрация Томари приняла решение: за 60 дней приобрести на материке и доставить на остров новый котёл. Его привезли на Сахалин в конце декабря. Но из-за штормовой погоды и праздничных дней смогли установить лишь к концу января силами инициативных умельцев. Работники местной спортивной школы помогали разгружать, заносить и устанавливать тяжёлую чугунную печь — это Вячеслав Сухарев, Владимир Маценко, Сергей Севостьянов. Потрудились здесь и Максим Яганин, Сергей Собянин. Заодно обновили лавочки, благоустроили.

Затопили котёл, и банька заработала. Сейчас два дня моются женщины, два дня – мужчины, и все довольны и счастливы! Сергей Собянин от имени томаринцев попросил даже через «Советский Сахалин» благодарность местной администрации объявить, что слово сдержала и купила котёл.

– А у тымовчан новая труба на бане появилась? – поинтересовался у журналиста Сергей. Там ситуация отличная от томаринской.

– Крышу на бане сняли, котлы вывезли, скорее всего, на металлолом, – рассказал тымовчанин Евгений Перелыгин, живущий недалеко от бывшей помывочной. – Так что к лучшему у нас в райцентре ничего не изменилось. Было дело, дважды ремонты в бане делали на большие деньги. Но жизнь в неё не вдохнули. Горе-мастера додумались глянцевый кафель на полу парной уложить, одна женщина получила травму. А потом стала кусками отлетать прогоревшая труба. Так что пока нечем порадовать земляков. Живём без лёгкого пара.

Отстранённость местной администрации от нужд тымовчан в банном вопросе очевидна. Четвёртый год пошёл, а улита всё не едет. Быть может, пора рассмотреть оргвопросы?

На дворе XXI век, а местные художники, как показала недавняя выставка, запечатлевают архаичные образы местных помывочных. Поскольку люди и таким рады.

Людмила Николаева.