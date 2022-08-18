Бард-чемпион

Наш земляк Владимир Ан, авторская песня которого «Я кореец-сахалинец» сегодня представлена в проекте, родом из небольшого городка Чехов. Там шестилетнему ребенку детство преподнесло увлекательный сюрприз. Мальчик шел из кинотеатра под впечатлением от фильма «Республика ШКИД», напевал песни, которые там прозвучали, и нашел брошенную цыганскую пластмассовую гитару. Принес ее домой и стал учиться играть.

Намозоленные струнами пальцы болели, но самоучка с хорошим музыкальным слухом был терпеливым, осваивал аккорды, импровизировал, пел. Еще в младших классах хотел записаться в эстрадный кружок, но туда брали только ребят из 8-х и 9-х классов. Пробовал поступать в Сахалинское музыкальное училище, но там надо было сдавать историю и писать диктант, а в этом юноша не был силен, хотя демонстрировал отличные музыкальные способности. В общем, девять лет он самоучкой изучал игру на гитаре, и она стала неразлучной спутницей музыканта.

В 1970 – 1980-х годах на острове наблюдался всплеск интереса к творчеству бардов и самодеятельной авторской песне. Областные фестивали стали яркими культурными событиями региона. Они проходили в Южно-Сахалинске, Александровске-Сахалинском, Тымовском, Холмске, Поронайске и других городах. Романтизм, искренность, любовь к родному краю отличали творчество самодеятельных авторов. Их песни без претензии на исключительность этим и привлекали немалую аудиторию слушателей, знакомили и объединяли близких по духу людей.

Владимир Ан со своими песнями тоже стал участником двух областных и двух зональных фестивалей в Комсомольске-на-Амуре и Ванино. Его творческие достижения на всех конкурсных выступлениях получили высшую оценку жюри. У Владимира четыре диплома лауреата. А ведь до этого, по его словам, никто, кроме родственников, не хвалил его песни.

Владимир создал такие музыкальные коллективы, как «Настроение» и «Пятый океан». Сам тоже выступал с концертами, аккомпанируя себе на гитаре. Некоторые композиции исполнил с местными музыкантами в Охе. Слушателям понравился его репертуар. Сам он так определяет его суть: «песни для души». Среди них такие, как: «Зажги мое сердце», «Годы», «Покайся», «Очень жаль», «Завтра будет солнце» и другие. Их автора отличает философское осмысление действительности.

Родному острову Владимир Ан посвятил несколько композиций. Одна из последних – «Я кореец-сахалинец» – набрала в социальных сетях более 4 миллионов просмотров. «Меня буквально осыпали добрыми словами», – удивлялся Владимир столь не­ожиданной реакции пользователей социальных сетей. Так островитянин стал самым популярным сахалинским бардом.

О чем его песня? О России, которая стала родной для ее «приемного сына». О жизни на острове, пусть и нелегкой, но которую не хочется менять на другую. О друзьях и земляках, которым он желает счастья и поменьше передряг. Автор хочет, чтобы слышался детский смех, чтобы милая всегда была рядом. А еще одна высказанная в тексте песни мечта – «пошли, судьба, мне маленький успех» – уже осуществилась. Правда, успех оказался на редкость большим. Песня «Я кореец-сахалинец» (второй ее вариант – «Я такой») принесла Владимиру Ану популярность.

Он говорит, что не в полной мере владеет великим русским языком и поэтому пишет песенные тексты на русском по-корейски. Изъясняется предельно просто, витиеватость речи ему претит («я ведь не Пушкин»).

– Лучше искренне скажу: «Я тебя люблю», – говорит Владимир, – чем произнесу фразу: «Девушка, вы прекрасны и покорили мое сердце…». И играю я на гитаре не академически, а чуть расхлябанно, в народной манере. У меня такой стиль.

Сегодня в нашем проекте «Воспетые острова» мы предлагаем вам послушать композицию в авторском исполнении.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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