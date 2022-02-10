Бард, поймавший золотую рыбку

Павел Гавриков – один из самых известных островных бардов. Приобщившись к такому творчеству в 1995-м, он ярко заявил о себе в 1998 году на региональном фестивале авторской песни. Почти за четверть века, минувших с той поры, Павел много раз становился лауреатом и дипломантом городских и областных конкурсов бардовской песни, фестивалей «Амурские волны» в Хабаровске и «Золотой Сетуан» в Ванино.

На Сахалин четырехлетнего малыша родители привезли из г. Свободный Амурской области. Остров, по сути, стал его малой родиной. Ее Павел Гавриков неустанно воспевает в своих песнях, которых уже под сотню. Друзья-барды называют его душой творческого объединения «АПОстров» и (в шутку) «калмыком сахалинских степей». А еще с ним легко, весело, интересно.

По складу характера Павел настоящий островитянин. Любит рыбалку и охоту, походы и путешествия. У него много друзей. И с чувством юмора все в порядке. Шутливость в текстах его песен очень даже импонирует слушателям. Не случайно на концертах зал часто просит спеть про дачу или про тещу. Кстати, эти композиции вошли в альбомы Гаврикова «На кой сдалась мне эта дача?» (2000 год) и «С Днем рождения, теща!» (2014 г.). Но есть у него и цикл песен на стихи сахалинского поэта-фронтовика Валентина Богданова, посвященный 75-летию Великой Победы, и клип о Южно-Сахалинске.

Можно сказать, Павел – фанат авторской песни. Первую написал еще перед армией в 1972-м. С этого все и началось: стихи под аккомпанемент гитары у него сами собой превращаются в песни. Кстати, музыкальный инструмент у Павла стародавний – «Ямаха» от зятя. С ним он не расстается и по сей день. А когда приезжает на фестивали, то удивляет звукооператоров тем, что его гитара без подключения к усилителям. Требуется лишь микрофон.

В нашем проекте мы представляем песню Гаврикова о сахалинской рыбалке, датированную декабрем 2019 года. Она как нельзя лучше передает нарастающую степень азарта, с каким островитяне («ранним утром, когда солнце еще спит за морем синим») отправляются на любительский промысел корюшки. Призывным рефреном к земляку звучат строки припева:

Заводи скорей машину,

Отправляйся вместе с нами,

Над полями ледяными

Пахнет воздух огурцами.

Кто-то дома телик смотрит,

Кто-то в парк с женой плетется,

А у нас все в льдинах море,

И зубатка в лунке бьется.

Картина утренней рыбалки, дополненная видеорядом, выглядит живописно и привлекательно. Ведь тех, кто ранним утром сделал правильный выбор, «у счастливой лунки ждет рыбацкая удача».

Павел Гавриков рассказал о предыстории появления этой песни. Ему запомнилась строчка из какой-то газеты, где рассказывалось о подледной сахалинской рыбалке: «А вот и первая зубатка, вот и первые сто грамм…». Она-то и настроила барда на поэтический и музыкальный лад. Предлагаем послушать, что у него получилось.

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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