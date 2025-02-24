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Баян в России – больше, чем баян

Валерий Сёмин. Фото: ВКонтакте.

С пламенным приветом от телеведущего Андрея Малахова прилетал на остров известный баянист, постоянный участник самого рейтингового телепроекта «Песни от всей души» Валерий Сёмин.

Чтобы услышать песни в его исполнении и авторскую инструментальную музыку, на концерт в «Сити-Моле» областного центра островитяне приезжали из Александровска и Тымовского, Томари и Анивы, Долинска и Корсакова. А один зритель сообщил, что он из Сызрани. «И чего вас в такую даль занесло?» – удивился музыкант.

С первых минут Валерий завладел залом, перемежая выступления шутками-прибаутками, весёлыми историями, частушками, попурри, старинными народными, эстрадными и авторскими песнями.

– Здесь все свои, родные, близкие. Я запеваю, а вы подпевайте, – дал он установку и вмиг превратил зал в «сахалинский народный хор». Когда же зазвучали зажигательные мелодии, нашлись и плясуны, на сцену вышла местная «подтанцовка». Островитянки одарили исполнителя цветами, гостинцами, частушками и поцелуями.

Вот уже 45 лет Валерий Сёмин не расстаётся с любимым баяном. В нём – широта русской души, особая энергетика, объединяющая слушателей большой страны. Щедро поделившись с островитянами своим творчеством в канун Дня защитников Отечества, музыкант в воскресенье с не меньшим успехом выступил перед своими поклонниками во Владивостоке.

Людмила Николаева.

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